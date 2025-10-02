To była 56. minuta! Szaleństwo, co zrobił Świderski w Lidze Europy

Panathinaikos otworzył fazę ligową Ligi Europy od wysokiego wyjazdowego zwycięstwa z Young Boys Berno. Grecki zespół triumfował 4:1 i jedną z bramek zdobył Karol Świderski. W drugiej kolejce Polak także wpisał się na listę strzelców i to w trudnym momencie.

Świderski z golem przeciwko Go Ahead Eagles

Panathinaikos podejmował w czwartej Go Ahead Eagles. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał rezultat 0:0. To mogło boleć gospodarzy, ponieważ wyraźnie przeważali i zasługiwali na to, by objąć prowadzenie. W 56. minucie sprawy w swoje ręce wziął Świderski. Grecy mieli rzut rożny, a Polak w polu karnym znalazł się w idealnym miejscu i skierował piłkę do siatki po strzale głową.

Później widzieliśmy wielką radość polskiego napastnika, ale nie ma co się dziwić. Świetnie wykorzystał okazję w tym niełatwym dla jego zespołu meczu. Bramkę można zobaczyć poniżej.

Świderski zszedł z boiska. Plan wykonał

Jedenaście minut po strzeleniu gola Świderski został ściągnięty z placu gry. Być może 28-latek nie był do końca zadowolony z tego faktu, ale mógł opuszczać boisko z myślą, iż wykonał plan. Jakże duże musiało być jego zdziwienie, gdy zobaczyć, co wydarzyło się później. Panathinaikos stracił dwa gole i przegrał 1:2.

Dwa trafienia Świderskiego w Lidze Europy mogą też cieszyć polskich kibiców. Im wyższa forma w klubie, tym jest większa nadzieja na jeszcze lepszą grę w narodowych barwach.

Tymczasem wcześniej można było się martwić o popularnego "Świdra". Nie był bowiem za bardzo skuteczny, trafiając do siatki jedynie w spotkaniu ligowym przeciwko Kifisie. Wówczas zanotował dwa gole, ale jego Panathinaikos przegrał 2:3.