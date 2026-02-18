Skandal w meczu Benfica - Real. Jose Mourinho wyłożył karty na stół

We wtorkowym meczu barażowym o 1/8 finału Ligi Mistrzów: Benfica - Real Madryt doszło do skandalu. W 50. minucie Vinicius Junior zdobył pięknego gola dla gości, a po chwili otrzymał żółtą kartkę za prowokację, ale to był dopiero początek burzy. Gra została przerwana na kilka minut, ponieważ Vinicius Junior uważał, że Gianluca Prestianni obraził go na tle rasistowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cały świat usłyszał słowa Jose Mourinho. Konkretne zarzuty pod adresem sędziego

Po meczu Jose Mourinho, były trener Realu Madryt, a obecnie Benfiki powiedział szokujące słowa. Skierował konkretne zarzuty w stronę sędziego głównego - Francuza Francoisa Letexiera.

- Nie zostałem wyrzucony z boiska za to, że kazałem sędziemu wyrzucić Viniego. Zostałem wyrzucony, bo powiedziałem mu, że wiem, że ma kartkę z informacją, że "nie może dać kartki Huijsenowi, Carrerasowi i Tchouameniemu", bo wtedy zostaliby zawieszeni. Siedzę na ławce rezerwowych od 1400 meczów i wiem, jak to działa. Arbiter nie chciał ukarać Carrerasa, Tchouameniego i Huijsena - przyznał Mourinho.

Trener został też spytany, czy Prestianni żałuje słów wypowiedzianych w kierunku Viniciusa Juniora.

- Czego miałby żałować? Rozmawiałem z oboma piłkarzami. Vinicius mówi jedno, a Prestianni coś innego. Nie chcę być "czerwony" [barwy Benfiki - red.] i nie chcę powiedzieć, że w stu procentach wierzę Prestianniemu, ale nie mogę być "biały" [barwy Realu Madryt - red.] i twierdzić, że to, co powiedział Vinicius, jest prawdą. Nie wiem, co tam się dokładnie stało, ale wiem, że do momentu gola to był świetny mecz - przyznał Mourinho.

Potem skomentował zachowanie Viniciusa Juniora.

- W ilu państwach już do tego doszło? Na ilu stadionach? To piłkarz nie z tej ziemi, uwielbiam go. Z drugiej strony, jeśli strzelasz tak pięknego gola, to nie prowokuj, tylko ciesz się ze swoimi kolegami, a nie denerwuj 60 tysięcy kibiców - dodał portugalski trener.

Przed rewanżem w zdecydowanie lepszej sytuacji jest Real Madryt, który wygrał w Lizbonie 1:0. Na ławce gości zabraknie zawieszonego Mourinho.

Zobacz także: Oto co piłkarz Benfiki miał powiedzieć do Viniciusa. Mbappe: To niedopuszczalne

- Nie mogę wejść do szatni, nie mogę komunikować się bezpośrednio z drużyną. To będzie bardzo trudne, ale moi asystenci będą na miejscu i wykonają swoją pracę. Wiemy, gdzie będziemy teraz grać. To będzie bardzo trudna misja, ale mamy szansę na awans - przyznał Mourinho.

Rewanżowy mecz Real Madryt - Benfica odbędzie się w środę 25 lutego.