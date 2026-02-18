Obecny stadion, na którym na co dzień gra Stomil Olsztyn, lata świetności ma dawno za sobą. Wybudowano go jeszcze w latach 70', a od tamtej pory przeprowadzano na nim pomniejsze prace remontowe. Modernizacji czy rozbudowy z prawdziwego zdarzenia nie było, a ząb czasu zdecydowanie za mocno nadgryzł już obiekt przy al. Piłsudskiego. Od dawna przygotowywano więc plan działań, by zmienić ten stan rzeczy. Teraz w końcu pojawiają się konkrety.

Stadion nie tylko piłkarski. Olsztyn ma o wiele większe plany

Władze miasta oficjalnie ogłosiły otwarcie przetargu na projekt rozbudowy stadionu. Będzie się on odbywał na zasadzie dialogu konkurencyjnego, dzięki czemu miasto będzie mogło zarówno porównywać ceny, proponowane przez zainteresowanych, jak i rozmawiać z nimi, wprowadzać poprawki oraz ew. inne rozwiązania. To drugie jest dla miasta szczególnie istotne. Wszak docelowo obiekt ma służyć nie tylko piłkarskiemu Stomilowi, ale ogólnie mieszkańcom stolicy Warmii i Mazur.

- Chcemy, żeby był obiektem, który będzie czynny, będzie otwarty, będzie przyciągał ludzi nie tylko w dni meczowe - powiedział prezydent Olsztyna Robert Szewczyk na wtorkowej konferencji prasowej. Poza tym na stadionie ma powstać też filia urzędu miasta, przestrzeń handlowa, restauracyjna, usługowa. Co więcej - powstanie też parking oraz część podziemna, a w niej miejsce na inne sportowe aktywności jak np. kręgielnia czy strzelnica. Jeśli zaś chodzi o to, co wokół samego boiska, pojemność stadionu zwiększy się z 4500 miejsc do nawet ponad 10000.

- Planujemy też 14 lóż, które będą do wynajęcia dla przedsiębiorców - powiedział prezydent. Władze miasta chcą wykorzystać to, że olsztyński stadion położony jest blisko centrum, a nie na obrzeżach, jak to bywa zazwyczaj.

Ćwierć miliarda złotych na nowy obiekt. Stomil poprawi się też sportowo?

Oczywiście nawet na rozpoczęcie budowy trzeba będzie jeszcze poczekać. Jeśli spełnią się miejskie założenia, umowa z wykonawcą projektu podpisana zostanie do 30 czerwca bieżącego roku. Skompletowanie dokumentacji, w tym m.in. pozwolenia na budowę, to kolejne nawet 15 miesięcy. Dopiero gdy to wszystko będzie gotowe, możliwe stanie się wybranie wykonawcy projektu oraz rozpoczęcie przebudowy.

Ile to wszystko będzie kosztować? Miasto planuje pozyskać finansowanie na kwotę nawet 250 milionów złotych. Głównym źródłem pieniędzy ma być kredyt inwestycyjny, a władze obecnie szukają podmiotu, który takowego im udzieli. Sam Stomil Olsztyn nie musi być w to zaangażowany, gdyż większościowym właścicielem klubu jest biznesmen Marek Maleszka. Natomiast władze miasta mają nadzieję, iż nowy stadion zbiegnie się też w czasie z rozwojem sportowym klubu. Stomil, który jeszcze 2022 rok zaczynał jako pierwszoligowiec, obecnie gra w IV lidze. Po piętnastu kolejkach zajmuje trzecie miejsce w grupie IV ze stratą pięciu punktów do liderującej Concordii Elbląg.