Oto co piłkarz Benfiki miał powiedzieć do Viniciusa. Mbappe: To niedopuszczalne

Była 50. minuta meczu barażowego o 1/8 finału Ligi Mistrzów: Benfica - Real Madryt. Właśnie wtedy Brazylijczyk Vinicius Junior zdobył pięknego gola z narożnika pola karnego. Po chwili skrzydłowy Realu Madryt otrzymał żółtą kartkę za prowokacje i wybuchła burza. Gra została przerwana na kilka minut, ponieważ Vinicius Junior uważał, że Gianluca Prestianni obraził go, wypowiadając rasistowskie hasło. "Skrzydłowy Realu poszedł na ławkę rezerwowych, a między zawodnikami obu drużyn nastały przepychanki. Ostro dyskutowali m.in. Nicolas Otamendi i Mbappe. Później parę słów Viniciusowi przekazał Mourinho. Sędzia Francois Letexier nie mógł opanować sytuacji. Grę wznowiono po ponad dziesięciu minutach. Kibice Benfiki wygwizdywali go przy każdym kontakcie z piłką" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

Kylian Mbappe zabrał głos ws. Viniciusa Juniora

Teraz głos na temat afery zabrał Kylian Mbappe, gwiazdor Realu Madryt.

- Opowiem wam całą historię tego, co się wydarzyło. Vinicius strzelił gola i to jakiego! Cieszył się. Wtedy kibice zaczęli buczeć. Takie rzeczy się zdarzają i będą zdarzać w piłce nożnej. Potem nastąpił moment napięcia z piłkarzami Benfiki. Był tam zawodnik numer 25 z Benfiki – nie chcę wymieniać jego nazwiska, nie zasługuje na to – który zaczął zachowywać się niegrzecznie i obrzucać obelgami. Potem założył koszulkę na usta i powiedział: "Monkey, Monkey" [małpa po angielsku - red.]. To jest niedopuszczalne. Słyszałem, jak to mówił, słyszeli to piłkarze Benfiki - powiedział Mbappe.

Francuz uważa, że ten piłkarz nie powinien już grać w Lidze Mistrzów.

- Mam ogromny szacunek dla Benfiki i ich trenera, który jest jednym z najlepszych w historii i który zapisał się na kartach historii Realu Madryt, ale ten piłkarz nie zasługuje już na grę w Lidze Mistrzów. Musimy być dobrymi wzorcami do naśladowania dla młodych ludzi, bo jeśli pozwolimy, by takie rzeczy pozostały niezauważone, wszystkie wartości piłki nożnej stracą na znaczeniu - dodał Mbappe.

Rewanżowy mecz Real Madryt - Benfica odbędzie się w środę 25 lutego.

Natomiast na dziś zaplanowane są cztery starcia barażowe: Karabach Agdam - Newcastle (godz. 18.45), Bodo/Glimt - Inter Mediolan, Club Brugge - Atletico Madryt i Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen (wszystkie godz. 21).

