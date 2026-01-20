Świat oszalał po tym, co zrobiła Osaka na AO. Natychmiast zareagowali

Naomi Osaka jest oczywiście jedną z gwiazd Australian Open. Na kort w Melbourne weszła jak prawdziwa gwiazda, zrobiła prawdziwą furorę w sieci swoim strojem. Szczególną uwagę przykuł ogromny, biały kapelusz z bardzo długim welonem.

Osaka zrobiła furorę na Australian Open. "Stanie się viralem"

Wejście Osaki na kort im. Roda Lavera już jest hitem sieci. W pomeczowej rozmowie prowadząca przyznała, że jej strój był ikoniczny. Japonka od razu wyjaśniła, skąd wziął się pomysł na taką stylizację.

- Firma Nike (partner techniczny Osaki - red.) pozwoliła mi zaprojektować ten model. Jest wzorowany na meduzie. Jestem taka wdzięczna, że mogę robić to, co kocham. Jest naprawdę piękny. Na kapeluszu jest motyl. Na parasolu też jest motyl. To ma związek z Australian Open, które wygrałam w 2021 roku, czyli chyba dawno temu - powiedziała Osaka w wywiadzie na korcie tuż po meczu z Antonią Ruzić.

Stylizacja Osaki zebrała masę reakcji w mediach społecznościowych. Na koncie "The Tennis Letter" żartowano, że Nike pozwoliła jej przebić nawiązanie do słynnych maskotek Labubu z US Open. Żartobliwie porównano to także do ubioru Jannika Sinnera, że Osaka dostała nieograniczony budżet, a Włoch ma bardzo prosty styl ubioru, który może wydawać się też tani.

"Jeden z najodważniejszych wyborów modowych w historii tenisa" - dodano w innym wpisie.

"Strój Naomi Osaki na jej pierwszy mecz w Australii z pewnością przyciągnie wzrok" - skomentował hiszpański oddział Eurosportu.

"Moment, który z pewnością stanie się viralem na całym świecie..." - przewidywał Jose Morgado.

"Naomi Osaka i jej najwspanialsze wejście na Australian Open! - rzucił będący pod wrażeniem Bastien Fachan.

Strój Osaki został entuzjastycznie odebrany przez kibiców na trybunach oraz ekspertów w sieci, ale fani w sieci nie podzielają tych zachwytów. Pod wpisem "The Tennis Letter" wyrazili krytyczne opinie o stroju Japonki.

"To jest zbyt dziwaczne na Australian Open lub jakiekolwiek inne wydarzenie sportowe", "Okropny", "Myślałam, że Labubu jest wystarczająco złe, ale to już jest moim zdaniem niedorzeczne, po prostu przesada", "Powinna była zachować ten spektakularny strój na finał", "Ona jest taka irytująca, kiedyś tenis był lepszy", "Jest totalną, przerażającą dziwaczką, wygląda cholernie śmiesznie" - czytamy w komentarzach pod wpisem na Twitterze (X).

Kolejną rywalką Osaki będzie Rumunka Sorana Cirstea.