Absurdalne sceny podczas konferencji Realu. Oto co otrzymał Alonso

Real Madryt planowo wygrał z Kajratem Ałmaty 5:0 w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Podopieczni Xabiego Alonso tym samym zanotowali kolejne zwycięstwo w tych rozgrywkach. Wcześniej pokonali Marsylię 2:1. Szkoleniowiec madrytczyków już po wtorkowym spotkaniu mógł być w niemałym szoku.

Nietypowy prezent dla Alonso. "To jest nasza lokalna ryba"

"Witamy w Kazachstanie. Cieszymy się, że pan tu przyleciał. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy dobre wrażenie. Mam dla pana prezent, bo wiem, że lubi pan łowić i jest pan dobrym wędkarzem. To jest nasza lokalna ryba, wytłumaczę po konferencji. Jakie ma pan zdanie o Kazachstanie?" - to pytanie cytowane przez portal realmadryt.pl, które pojawiło się na konferencji prasowej po meczu Kajrat Ałmaty - Real Madryt.

Okazało się, że lokalny dziennikarz dał Alonso w prezencie zabawkową rybę, która mówiła głosem... Kyliana Mbappe. Nagranie z miejsca zdarzeń na portalu X opublikował Alberto Pereiro z Onda Cero. Słychać na nim zabawkę, z której wydobywają się słowa francuskiego piłkarza z jego prezentacji w Realu Madryt. "Raz, dwa, trzy... Hala Madrid!" - krzyczał wówczas Mbappe.

Według informacji, do których dotarł madrycki dziennik "Marca", Alonso zdecydował się wziąć zabawkę ze sobą do stolicy Hiszpanii.

Hiszpański trener miał powody do radości nie tylko z powodu prezentu, ale także - a może przede wszystkim - z pięciu goli jego zespołu. Trzy razy do siatki rywali trafił Kylian Mbappe, a po razie Eduardo Camavinga i Brahim Diaz.

Kolejny mecz madrytczyków już 4 października. W lidze zmierzą się na własnym stadionie z Villarrealem.