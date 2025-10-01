Ale im nastrzelał! Lewandowski pokazał geniusz. Od razu wydali wyrok

Robert Lewandowski strzelił cztery gole na tym etapie sezonu 25/26. Wszystkie trafienia Polaka miały miejsce w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Na razie trudno wyrokować, jakie będą losy Lewandowskiego w Barcelonie, ponieważ jego aktualny kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. "Lewandowski jest przekonany, że wciąż ma czas, by dzięki swojej grze przekonać Barcelonę, by pozwoliła mu pozostać w klubie na jeszcze jeden rok" - uważa kataloński "Sport".

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Lewandowski znajdzie się w TOP 10 piłkarzy w historii Barcelony? "Mam nadzieję"

Profil "Barca Times" na portalu X opublikował infografikę z listą 20 zawodników z największą liczbą bramek w barwach Barcelony. Lewandowski znajduje się na niej na 20. miejscu. "Gdzie Lewandowski znajdzie się na liście najlepszych strzelców w historii Barcelony, kiedy opuści klub?" - czytamy we wpisie. Internauci nie mają wątpliwości, że Lewandowski znajdzie się dużo wyżej w tej klasyfikacji, kiedy będzie kończył swoją karierę w Barcelonie.

"Top 10 to kwestia czasu", "mam nadzieję, że będzie w czołowej dziesiątce", "to byłby świetny sezon, gdyby był w najlepszej dziesiątce", "jeśli nie będzie marnował sytuacji, to strzeli 130 goli" - czytamy w komentarzach pod wpisem "Barca Times".

Warto dodać, że Lewandowski strzelił 105 goli w 154 meczach we wszystkich rozgrywkach w barwach Barcelony.

To ma być następca Lewandowskiego w Barcelonie. Trzeba rozbić bank

Sam Lewandowski stara się nie wypowiadać w temacie swojej przyszłości, co hiszpańscy dziennikarze mogli odczuć jeszcze przed startem tego sezonu. - Czy to będzie ostatni rok mojego kontraktu? Nie wiem. Jestem spokojny. Teraz nie jest istotne, co wydarzy się po sezonie, tylko co wydarzy się w trakcie sezonu, co ja mogę w nim zrobić. Mam spokój ducha. Ważne jest to, co mam w sercu i głowie. Ale najpierw muszę zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzącym sezonie - tłumaczył napastnik Barcelony.

Zobacz też: Flick się nie certoli ws. Yamala. "Nie podoba mi się to"

Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie? Marzeniem klubu z Katalonii jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk jest absolutnym priorytetem dla prezesa Joana Laporty. Problemem mogą być jednak wymagania finansowe Atletico - mowa tutaj o kwocie w wysokości 200 mln euro.

Lewandowski może wystąpić w środowym meczu Barcelony z Paris Saint-Germain w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Relacja tekstowa na żywo o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.