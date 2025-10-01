Media: Oto skład FC Barcelony na hit z PSG. Co z Lewandowskim?

Wtorek był pełen niespodzianek w Lidze Mistrzów. Sensacyjnym wynikiem zakończył się mecz Liverpoolu z Galatasaray. Turcy wygrali 1:0 z faworyzowanym rywalem. Z kolei inny angielski klub - Tottenham w 89. minucie doprowadził do wyrównania 2:2 z Bodo/Glimt. Z kolei inni faworyci, jak Real Madryt czy Bayern Monachium pewnie rozbili swoich rywali - Kairat Almaty i Pafos 5:0 i 5:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Wielki hit bez gwiazd. Kto zagra w meczu Barcelona - PSG?

W środę również nie zabraknie hitów. W jednym z nich FC Barcelona zmierzy się z obrońcą tytułu - PSG. Już od jakiegoś czasu w Hiszpanii mówi się o tym meczu. Hiszpańskie media typują, że Robert Lewandowski ten mecz rozpocznie na ławce rezerwowych, a w jego miejsce pojawi się Ferran Torres.

Teraz kataloński "Sport" pisze wprost, że ten mecz "z pewnością będzie spektakularny". "Gwarantuje to ofensywny styl gry preferowany przez Hansiego Flicka i Luisa Enrique. Obaj trenerzy mają jednak znaczące absencje w tym spotkaniu" - dodano. FC Barcelona nie może skorzystać z pięciu piłkarzy - Joana Garcii, Marca-Andre ter Stegena, Gaviego, Fermina, Raphinhi. Z kolei w barwach PSG nie zobaczymy zdobywcy Złotej Piłki - Ousmane Dembele, Desire Doue, Nohama Kamary, Chwiczy Kwaracchelii oraz Marquinhosa.

Jak zatem będą się prezentować składy obu drużyn? Zdaniem sport.es FC Barcelona postawi na następującą "jedenastkę": Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - Olmo, de Jong, Pedri - Yamal, Rashford, Ferran. Z kolei zdaniem "Mundo Deportivo" w wyjściowym składzie zobaczymy dwóch Polaków.

Zobacz też: Flick się nie certoli ws. Yamala. "Nie podoba mi się to"

Jeśli chodzi o PSG, to: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-in Lee, Barcola, Mayulu

Inaczej to widzą europapress.es i "Marca".

Europapress.es:

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski

PSG: Chevvalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabian; Lee, Gonçalo Ramos i Barcola

"Marca":

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong - Yamal, Olmo, Rashford - Ferran

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Lee, Barcola, Mayulu

"Mundo Deportivo":

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, de Jong - Yamal, Olmo, Rashford/Ferran - Lewandowski

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Fabian - Lee, Barcola, Ramos

Mecz zaplanowano na środę 1.10 o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstowa relacja będzie dostępna również na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.