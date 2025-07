Niebywałe! 28 rzutów karnych w el. Ligi Mistrzów! "Historyczny awans"

Do tej pory ani jeden z maltańskich zespołów nie grał w fazie grupowej europejskich pucharów. Jedną z najbardziej utytułowanych drużyn z tego kraju jest Hamrun Spartans FC, które wygrywało mistrzostwo Malty aż jedenaście razy. Zdecydowanie najbliżej awansu do fazy grupowej było w sezonie 22/23, gdy Hamrun grał w play-offach do Ligi Konferencji z Partizanem Belgrad. W pierwszym meczu na Malcie był remis 3:3, a potem Hamrun przegrał 1:4 w Serbii. W tym sezonie maltańczycy znów spróbują swojego szczęścia.

Mistrz Malty gra dalej w eliminacjach Ligi Mistrzów. 28 rzutów karnych

Hamrun Spartans rozpoczął walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów od pierwszej rundy, gdzie trafił na Żalgiris Wilno. Po pierwszym meczu, który odbył się na Litwie, Hamrun przegrał 0:2. W rewanżu maltańczycy od razu wzięli się do pracy. Już po pierwszej połowie prowadzili 2:0 po golach Serigne'a Thioune i Josepha Mbonga, więc odrobili straty. Ostatecznie po 120 minutach nie był znany zwycięzca, więc mecz wyjaśnił się w serii rzutów karnych.

Tam potrzeba było aż... czternastu serii, by wyłonić zwycięzcę, więc wykonano 28 rzutów karnych. Wielkim pechowcem okazał się Dino Salcinović ze Szwecji, który dwukrotnie podszedł do "jedenastki" i żadnej z nich nie wykorzystał. Awans zespołu z Malty stał się faktem po tym, jak Jovan Cadjenović strzelił gola na 11:10. Tym samym Hamrun zagra w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów.

"Spartanie z Hamrun zapewniają sobie historyczną kwalifikację do drugiej rundy LM po dramatycznym zwrocie akcji. Od samego początku grali agresywniej na boisku i byli zdeterminowani, by odwrócić sytuację na swoją korzyść. Bohaterem meczu był bramkarz Henry Bonello, który obronił dwa rzuty karne. Awans jest historycznym osiągnięciem, a kibice zostali wprowadzeni w krainę snów" - pisze dziennik "Times of Malta".

"Spartanie awansowali po dramatycznym zwycięstwie na Stadionie Stulecia. Dzięki temu wynikowi Hamrun ma pewność, że zagra co najmniej w play-offach Ligi Konferencji" - dodaje maltafootball.com.

Spotkania między Hamrun Spartans a Dynamem Kijów w drugiej rundzie el. LM odbędą się 22 i 29 lipca o godz. 19:00.