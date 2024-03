Marciniak jak Al Pacino. Włosi nazywają go swoim talizmanem

Zostały już tylko dwa wolne miejsca w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W tym gronie znajduje się już Paris Saint-Germain, Real Madryt, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona oraz Bayern Monachium. Tę ww. grupę uzupełnią lepsze zespoły z par Atletico Madryt - Inter Mediolan oraz Borussia Dortmund - PSV. Arbitrem hitowego spotkania na Civitas Metropolitano będzie Szymon Marciniak, wspomagany przez Adama Kupsika i Tomasza Listkiewicza w roli sędziów liniowych, Pawła Raczkowskiego jako czwartego arbitra, a także Tomasza Kwiatkowskiego z Bartoszem Frankowskim na VAR-ze.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

Marciniak jest talizmanem Interu w LM. "U szczytu sędziowskiej kariery"

Tuż przed meczem Atletico z Interem portal fcinternews.it pochylił się nad postacią Marciniaka. Włosi zwrócili uwagę na to, że to dziesiąty mecz z udziałem włoskiego zespołu prowadzony przez polskiego arbitra. Marciniak został określony talizmanem Interu na Półwyspie Iberyjskim, ponieważ w poprzednim sezonie to on był rozjemcą w meczach wyjazdowych zespołu z Mediolanu przeciwko Barcelonie (3:3) oraz Porto (0:0). "Szkoda byłoby, gdyby teraz w Madrycie polski Szymon zlekceważył swojego włoskiego imiennika, Simone Inzaghiego" - czytamy w artykule.

Włoscy dziennikarze wyliczyli, że Marciniak prowadził aż 157 meczów od początku sezonu 20/21, co może oznaczać, że jest bardzo eksploatowany. Dla porównania - Daniele Orsato, a więc najlepszy włoski sędzia, w tym czasie sędziował o 37 mecze mniej, co oznacza, że Polak ma ich o 31 proc. więcej. "Z pewnością Marciniak jest u szczytu swojej sędziowskiej kariery. Poza wybitnymi predyspozycjami może np. korzystać w jakiś sposób korzystać z pozycji polskiego rządu, a Polska przecież dawniej należała do słynnego Układu Warszawskiego" - dodaje fcinternews.it.

Tytuł artykułu o Marciniaku sugeruje, że "Polska to nie jest kraj dla sędziów". Włosi tłumaczą to faktem, że na 24 kolejki Ekstraklasy Marciniak sędziował aż 20 meczów. "Polska jest naprawdę dziwnym krajem, jeśli 43-letni sędzia jest zmuszony do prowadzenia meczów w krajowej lidze prawie w każdą cholerną niedzielę. Czy sędziów w Polsce może rzeczywiście brakować? Czy Marciniak może jest naturalnym naśladowcą Ala Pacino? Przecież Toto i Peppino w słynnym liście ubolewali nad wielką śmiercią krów" - pisze fcinternews.it, nawiązując do filmowego klasyka.

Mecz Atletico Madryt - Inter Mediolan rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.