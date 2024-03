Media: Barcelona sprzedaje swoją gwiazdę. Cena zwala z nóg

FC Barcelona awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po remisie 1:1 na wyjeździe mistrzowie Hiszpanii pokonali 3:1 Napoli u siebie po golach Fermina Lopeza, Joao Cancelo i Roberta Lewandowskiego. Tym samym Barcelona pozostaje w grze o triumf w całych rozgrywkach, choć nie jest uważana za jednego z głównych faworytów. - Mogliśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie, wygrywając 3:0, 4:0. Jak zaczęliśmy atakować, strzeliliśmy tę bramkę, to już wszystko wróciło na dobre tory - mówił Lewandowski po meczu. Z dobrej strony w tym spotkaniu pokazał się duet Ronald Araujo - Pau Cubarsi w środku obrony.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

"Cubarsi potwierdził opinie, które niosły się po korytarzach La Masii od kilku lat: że bez piłki jest niczym Carles Puyol, a z nią przy nodze przypomina Gerarda Pique. Słowem - łączy waleczność i charyzmę z elegancją i spokojem. Trudno uniknąć patetycznych porównań i wzniosłego tonu, gdy zestawi się poziom trudności tego meczu" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Nie należy jednak wykluczać, że Barcelona będzie musiała sprzedać jego partnera z linii defensywnej.

Barcelona będzie zmuszona sprzedać gwiazdę? Ta cena zwala z nóg

ESPN informuje, że latem może dojść do rozstania Barcelony z Araujo. Klub nie wyklucza tej możliwości, jeśli na stole pojawi się oferta w okolicach 100 mln euro. Warto tu dodać, że w styczniu zainteresowanie Urugwajczykiem wyraził Bayern Monachium i z pewnością wróci do tematu latem. Wspomniane źródło podaje, że co najmniej jeden klub Premier League obserwuje sytuację Araujo i jest gotów złożyć ofertę, jeżeli Barcelona zacznie je rozpatrywać. "Barcelona zdaje sobie sprawę, że musi zarobić tego lata, a Araujo jest jednym z graczy, za którego mogą najwięcej otrzymać" - czytamy w artykule.

- Moja przyszłość zależy od klubu. Wszyscy wiedzą o tym, że jestem szczęśliwy w Barcelonie. Jestem naprawdę wdzięczny Xaviemu za wiarę, jaką we mnie pokłada - mówił Araujo po meczu z Napoli. Prezes Joan Laporta stwierdził przy okazji premiery dokumentu o graczu Barcelony, że gdyby wszystko zależało od niego, to dałby Araujo dożywotni kontrakt. ESPN uważa, że w klubie toczy się debata w temacie pozyskania funduszy ze sprzedaży jednego z najważniejszych zawodników. To wcześniej też sugerował Javier Tebas, czyli szef ligi hiszpańskiej.

Kontrakt Araujo z Barceloną jest ważny do czerwca 2026 roku, a w umowie zawarta jest klauzula wykupu w wysokości miliarda euro. Warto zaznaczyć, że Barcelona przekracza roczny limit wydatków w wysokości 204 mln euro o prawie 200 mln, więc musi aktywnie działać latem. ESPN zaznacza, że Barcelona wolałaby najchętniej pozbyć się piłkarzy, którzy nie mają statusu kluczowych w zespole. Duża sprzedaż pozwoli klubowi też zarejestrować m.in. Vitora Roque, który zostanie wykupiony z Athletico Paranaense.

Araujo trafił do Barcelony latem 2018 roku za 4,7 mln euro z urugwajskiego CA Boston River. Od tego czasu zagrał 143 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. W dziesięciu spotkaniach tego sezonu Araujo wyprowadzał drużynę w roli kapitana.