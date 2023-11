Dopiero co grał w Sosnowcu. Chce go Real Madryt

Real Madryt na początku sezonu stracił Edera Militao, który zerwał więzadła krzyżowe i wróci na boisko dopiero za kilka miesięcy. W miejsce Brazylijczyka nie sprowadzono żadnego innego środkowego obrońcy, ale zimą może się to zmienić.

Goncalo Inacio może trafić do Realu Madryt. Niedawno grał z Rakowem Częstochowa

Hiszpański "AS" poinformował, że wtedy Real planuje sprowadzić Goncalo Inacio. Polscy kibice mogą kojarzyć tego zawodnika, gdyż gra on w lizbońskim Sportingu i kilka dni temu przyjechał do Sosnowca na mecz z Rakowem Częstochowa (1:1) w fazie grupowej Ligi Europy. Transfer kosztowałby 60 mln euro, bo taka klauzula odstępnego jest wpisana w kontrakt piłkarza. "Jest to kwota stosunkowo przystępna dla zainteresowanych klubów. Sprawia, że zawodnik, który ma dominować w ciągu następnej dekady, staje się niemal okazją rynkową" - czytamy.

Inacio jest wychowankiem Sportingu, w pierwszej drużynie zadebiutował w październiku 2020 r. Kilka miesięcy później stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Mimo 22 lat jest już całkiem doświadczony - na koncie ma 13 występów Lidze Mistrzów, a także cztery mecze w reprezentacji Portugalii (zadebiutował w niej w marcu tego roku).

Nie tylko Realu Madryt. Gonacalo Inacio budzi zainteresowanie Liverpoolu i Manchesteru United

"AS" zaznaczył, że madrytczycy interesowali się obrońcą już latem zeszłego roku. Teraz muszą się spieszyć, gdyż mają mocną konkurencję w postaci Liverpoolu i Manchesteru United. "Właśnie dlatego Real uznał go za cel na najbliższe okno transferowe. W ten sposób zapobiegnie wymknięciu się go do któregoś z dwóch angielskich klubów" - napisano.

Do tej pory Goncalo Inacio rozegrał 135 spotkań w barwach Sportingu. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył osiem asyst.