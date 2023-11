Za te słowa Niemcy wyśmiali Podolskiego. Dostali odpowiedź

- Powiedziałem to trochę z przymrużeniem oka i w żartach. Nie jestem w sytuacji, w której muszę się oferować - tak Lukas Podolski odniósł się do głośnej rozmowy, w której wyraził gotowość powrotu do FC Koeln. W najnowszym wywiadzie dla "Expressu" piłkarz Górnika Zabrze podkreślił, że bardzo ceni były klub i nie zamyka się na żadne rozwiązanie, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, w jakim miejscu się znajduje.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl