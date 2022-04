Piłka meczowa dla Atletico Madryt w 102. minucie. Jak on tego nie strzelił?

Po tym, jak we wtorek do półfinału Ligi Mistrzów awansowały Real Madryt i Villarreal, w środę mogła uczynić to także trzecia hiszpańska drużyna i aktualny mistrz kraju - Atletico. Drużyna Diego Simeone mierzyła się jednak z Manchesterem City i musiała odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania (0:1). Warunek do tego był jeden - Atletico nie mogło grać tak fatalnie, jak tydzień temu w Manchesterze, gdy nie oddało ani jednego strzału na bramkę rywala, choćby niecelnego.

Tego zadania Atletico jednak nie wykonało. Dalej w ofensywie nie istniało, choć przynajmniej po równo 125 minutach całego dwumeczu zdołało uderzyć na bramkę Edersona. Brazylijski bramkarz nie miał jednak problemów z obroną tego strzału.

Groźniej było za to pod bramką gospodarzy, którzy w jednej sytuacji mieli ogromnie dużo szczęścia, że nie nie stracili gola. W 30. minucie, po składnej akcji City i podaniu Phila Fodena, z kilku metrów w słupek uderzył Ilkay Gundogan, a kolejne dobitki jego kolegów zostały zablokowane.

W drugiej połowie środowego meczu Atletico wreszcie zaczęło grać w piłkę i walczyć o wyrównanie stanu dwumeczu. Sygnał do ataku dał Antoine Griezmann, który po akcji indywidualnej trafił z ostrego kąta w boczną siatkę, a kilka minut później nieznacznie się pomylił uderzając z powietrza na bramkę Edersona. Niecelnie uderzali także Joao Felix, a także wprowadzeni w drugiej połowie Rodrigo de Paul i Angel Correa.

W końcówce niewiele brakowało, by groźne strzały na bramkę Edersona z kilku metrów oddali Matheus Cunha i Luis Suarez, a po rzucie rożnym i fatalnym wyjściu z bramki golkipera City z zerowego kąta do pustej bramki nie zdołał skierować Stefan Savić.

W 90. minucie doszło do ogromnego zamieszania po brzydkim zachowaniu Felipe względem Phila Fodena. Brazylijczyk już poza grą kopnął swojego rywala, a później na siłę podnieść z boiska zawodnika City próbował Savić, co doprowadziło do przepychanek z udziałem całych zespołów. Na szczęście krótkie, po których żółte kartki obejrzeli Savić i Nathan Ake, a Felipe zasłużenie wyleciał z boiska.

Chwilę później okazji na dobicie Atletico nie wykorzystał Ilkay Gundogan, który przegrał pojedynek z Janem Oblakiem. Już w dziesiątkę Atletico miało swoje szanse do strzelenia gola. Najpierw uderzenie z rzutu wolnego Yannicka Carrasco obronił jednak Ederson, a w 102. minucie Atletico miało piłkę meczową, dzięki której mogło doprowadzić do dogrywki. W ostatniej akcji spotkania Ederson zdołał jednak zatrzymać strzał Angela Correi z kilkunastu metrów.

Po nudnej pierwszej i niezwykle gorącej drugiej połowie Atletico Madryt zremisowało z Manchesterem City 0:0, a ten wynik dał awans drużynie Pepa Guardioli, która w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt.