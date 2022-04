Villarreal kpi po historycznym awansie. "Raulandowski" i "Liga Farmerów"

We wtorkowy wieczór Villarreal zmierzył się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu Hiszpanie wygrali 1:0, jednak tak mała zaliczka stawiała w roli faworyta mistrza Niemiec. W 52. minucie spotkania Bawarczycy objęli prowadzenie za sprawą Roberta Lewandowskiego. Gdy wszystko wskazywało na to, że to Bayern jest bliższy awansu, Villarreal sensacyjnie doprowadził do wyrównania. W 88. minucie gola na wagę awansu do półfinału strzelił Samuel Chukwueze.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert ocenił kluczową kontrowersję z meczu Lech-Legia. "Nie ma usprawiedliwienia"

Villarreal świętuje awans. Wymowny wpis klubu na Twitterze

Hiszpanie świętują awans, wrzucając w klubowych mediach społecznościowych wiele zabawnych komentarzy odnoszących się do meczu z Bayernem, ale nie tylko. Jednym z nich był tweet opublikowanym na oficjalnym profilu klubu, w którym naśmiewają się z Roberta Lewandowskiego. - Czy słyszałeś o Raulandowskim? - zapytano. Jest to odniesienie do kapitana zespołu Raula Albiola, który w tym sezonie gra fenomenalnie.

Real Madryt przegrywał 0:3 z Chelsea. I tak awansował do półfinału LM po dogrywce

Na tym dowcipy Villarrealu się jednak nie skończyły. Po odejściu Cristiano Ronaldo i Leo Messiego z La Ligi bardzo dużo mówiło się o spadku poziomu tych rozgrywek. W sieci można było znaleźć mnóstwo złośliwych komentarzy dotyczących poziomu hiszpańskiej ligi i grających w niej klubów. Internauci nazywali najwyższą klasę rozgrywkową w Hiszpanii "Ligą Farmerów". W innym wtorkowym meczu, Real Madryt wyeliminował Chelsea, więc oba hiszpańskie kluby będące w ćwierćfinale, awansowały do następnej rundy. Villarreal postanowił wykorzystać ten fakt i zakpił z obraźliwych komentarzy w wymowny sposób. Klub wrzucił na Twittera zabawny wpis. - Witamy w Lidze Farmerów UEFA - czytamy na portalu.

W środowy poranek wrzucono natomiast karton z mlekiem, na którym widnieje napis "Semi" ("semifinal" to po angielsku półfinał - przyp. red.) opatrzony podpisem: "A to, chłopaki, zjedliśmy dzisiaj na śniadanie"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Villarreal pomimo wielkiego sukcesu w Lidze Mistrzów, nie radzi sobie najlepiej w La Lidze. Piłkarze Unaia Emery'ego zajmują dopiero siódme miejsce w tabeli i czeka ich ciężka walka o awans do europejskich pucharów.

Legia rozegrała "Mecz o pokój". Niecodzienne obrazki, wyzwiska i bojkot "Żylety"