Pierwsze komentarze po losowaniu par ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów. "Tak mi graj"

Znamy pary, które zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Manchester City zagra z Borussią Dortmund, FC Porto zmierzy się z Chelsea, Real Madryt powalczy o awans z Liverpoolem, a Paris Saint-Germain postara się zrewanżować Bayernowi Monachium za porażkę w zeszłorocznym finale tych rozgrywek. Pierwsze mecze w tej fazie rozgrywek odbędą się 6-7 kwietnia, a spotkania rewanżowe - tydzień później.

Liga Mistrzów. Reakcje zespołów i piłkarzy na losowanie par w ćwierćfinale tych rozgrywek

Swoją opinię na temat losowania tuż po jego zakończeniu wydał dyrektor sportowy Bayernu Monachium, Hasan Salihamidzić. – Paris Saint-Germain to bardzo dobry zespół. Obecnie zajmują drugie miejsce w swojej lidze, ale będą dla nas dużym wyzwaniem – powiedział Bośniak.

Wiceprezes Porto, Vitor Baia, jest pełen szacunku do Chelsea, ale podchodzi do dwumeczu z optymizmem. – Na tym etapie Ligi Mistrzów każdy zespół ma ogromną jakość. Jesteśmy pewni siebie, ale wiemy, że po drugiej stronie jest zespół, który za Thomasa Tuchela bardzo dobrze wygląda. Jesteśmy optymistami i liczymy na awans do półfinału. W tej Lidze Mistrzów jest jeszcze historia do napisania przez naszych zawodników – mówi Portugalczyk, cytowany przez oficjalną stronę Porto.

Pomocnik Realu Madryt, Toni Kroos, krótko skomentował wylosowanie Liverpoolu. – Nieźle – napisał.

Liga Mistrzów. Polskie środowisko sportowe reaguje na wyniki losowania. "Neymar, Mbappe, tak mi graj"

- Najciekawiej ten rewanż za finał Ligi Mistrzów. Neymar, Mbappe, tak mi graj. Pokażcie, że jesteście prawdziwe kozaki, że wyciągacie wnioski, a jak nie to dalej trzeba siedzieć w lidze niżej od najlepszych – komentuje Dominik Piechota, dziennikarz portalu newonce.sport.

- Ścieżka do finału rozrysowana. Z jednej strony cieszy, że będą po dwa starcia faworytów w 1/4 i 1/2, z drugiej strony powtórka finału z 2020 lub Bayern - City odpada – pisze Mikołaj Kruk, dziennikarz Eleven Sports i „Radia Zet”.

- Czyli jak... Bayern – City, Real - Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów? Czy inaczej to widzicie? – pyta swoich obserwatorów jeden z założycieli "Kanału Sportowego", Michał Pol.

- Żadnych przystawek. Same dania główne – napisał krótko Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu meczyki.pl.

Mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odbędą się 6-7 i 13-14 kwietnia. Półfinały zaplanowano na 27-28 kwietnia oraz 4-5 maja. Finał odbędzie się na stadionie Ataturk w Stambule 29 maja tego roku.