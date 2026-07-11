Mistrzostwa świata dobiegają końca, a kluby już przygotowują się do startu sezonu. W tym gronie jest między innymi Pogoń Szczecin, która w sobotni wieczór rozegrała mecz towarzyski z wicemistrzami Turcji - legendarnym Fenerbahce. To była bolesna weryfikacja zespołu Oscara Garcii.

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Turecki gigant odliczył do czterech. Pogoń Szczecin pokonana

Fenerbahce już do przerwy prowadziło 2:0. Do siatki "Portowców" trafili kolejno znany z występów w Romie Cengiz Under, a także Anthony Musaba. Po zmianie stron dwa gole dołożył rezerwowy Sidiki Cheriff. Mecz zakończył się pewną wygraną stambulskiego giganta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w barwach zespołu prowadzonego przez Ismaila Kartala wystąpiło kilka gwiazd. W pierwszym składzie zagrali choćby były obrońca PSG i Interu Milan Skriniar, były gwiazdor Al Nassr - Talisca, a z ławki pojawił się Marco Asensio, który niegdyś strzelił gola dla Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów. Fenerbahce w zanadrzu ma także N'Golo Kante, Edersona oraz Nathana Ake. Trudno więc odmówić tej drużynie ogromnej jakości.

Jesteśmy dziwnie spokojni o to, że spotkanie Fenerbahce z Pogonią - choćby jednym okiem - śledził ktoś ze sztabu szkoleniowego Górnika Zabrze. Już 21 lipca pierwsza odsłona stambulsko-zabrzańskiej rywalizacji o awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Spotkanie w Stambule będzie niezwykle istotne, a w Zabrzu wierzą, że są w stanie sprawić niespodziankę. Górnik właśnie skończył zgrupowanie w austriackim Bad Häring. Przypomnijmy, że na Sport.pl przygotowaliśmy reportaż z tego, jak Zabrzanie przygotowują się do sezonu. Odwiedziliśmy Austrię i na miejscu, wraz z innymi dziennikarzami, porozmawialiśmy z Lukasem Podolskim. Właściciel Górnika bez ogródek przyznawał, że dwumecz z Fenerbahce jest istotniejszy niż Superpuchar Polski z Lechem Poznań, który odbędzie się już 16 lipca. - Jakbym was zapytał, kto wygrał Superpuchar trzy lata temu, musielibyście sprawdzić w komórkach. To na pewno nie jest trofeum, które można sobie wytatuować - mówił nam Podolski.

Mecz Fenerbahce z Pogonią z pewnością stanowi więc dla Zabrzan materiał do analizy. Zresztą tak samo jak dla Szczecinian, którzy do nowego sezonu przystąpią z nadzieją, że nie będą desperacko walczyć o ligowy byt.

Pogoń rozpocznie ligowe rozgrywki od - tak się wydaje - wymagającego meczu. 24 lipca o 20:30 zagra u siebie z Legią Warszawa. Wcześniej, bo 15 lipca zmierzy się w jeszcze jednym sparingu ze Sturmem Graz. Do tej pory - poza meczem sparingowym z Fenerbahce - Pogoń rozegrała trzy spotkania towarzyskie. Wygrała z BFC Dynamo (3:0) i Chrobrym Głogów (2:1), ale przegrała z Zagłębiem Lubin (0:2).