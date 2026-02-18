Podolski zabrał głos ws. końca kariery

W tym sezonie Górnik Zabrze jest czołowym zespołem w Ekstraklasie. Drużyna Michala Gasparika zajmuje drugie miejsce z 34 punktami i traci dwa do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Rezerwowym w Górniku w tym sezonie jest Lukas Podolski, choć może on odtrąbić pewien sukces, bo nabył 8,3 proc. udziałów w klubie. Cały czas jednak nie doszło do prywatyzacji Górnika, o co Podolski stara się już od wielu miesięcy. Jak długo Podolski będzie piłkarzem Górnika? Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku i nie ma żadnych specjalnych zapisów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Podolski zakończy karierę po tym sezonie? "Nie zamykam sobie drzwi"

Podolski udzielił wywiadu portalowi flashscore.pl. W nim zawodnik Górnika Zabrze otrzymał pytanie o potencjalne zakończenie kariery po tym sezonie.

- Zobaczymy. W tym roku skończę 41 lat. Cieszę się, że mogę tak długo grać, bo nie jest to takie łatwe, ale dam radę. A co będzie po sezonie, zobaczymy. Nie zamykam sobie drzwi. Być może będę chciał dalej grać, może coś się wydarzy, albo nie. Oczywiście chcę pomóc klubowi, żeby wciąż szedł do przodu. Także poza boiskiem, czym teraz też trochę się zajmuję. A jak już kiedyś przestanę grać w piłkę, to będzie więcej czasu na inne rzeczy - powiedział.

Podolski dołączył do Górnika w lipcu 2021 r. po tym, jak wygasł jego kontrakt z Antalyasporem. Od tego czasu zagrał w 128 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 25 goli i zanotował 22 asysty. Więcej spotkań Podolski zagrał tylko dla FC Koeln (181) w latach 2003-2006 i 2009-2012.

Zobacz też: Ależ kara dla Goncalo Feio! Komisja Ligi nie miała litości

Tak Podolski widzi szanse Górnika w Ekstraklasie. "To też będzie dobry sezon"

Podolski odniósł się też do sytuacji Górnika w Ekstraklasie. Zdaniem byłego reprezentanta Niemiec zabrzanie nie zostaną mistrzami Polski.

- Nie widzę nas jako faworyta do mistrzostwa Polski, bo nie mamy takich warunków. I nie stawialiśmy sobie przed sezonem celu, że musimy grać o tytuł. Ale oczywiście - w sporcie, piłce, zawsze wszystko jest możliwe. Będziemy walczyć i zobaczymy, co będzie w maju, na którym miejscu będziemy. A jeśli będziemy na szóstej, siódmej czy ósmej pozycji, to też będzie oznaczało dla nas dobry sezon. Biorąc pod uwagę te warunki, które mamy, co się dzieje wokół klubu, jak wyglądają finanse itd., to myślę, że to jest taki majstersztyk, co robimy w Górniku - wytłumaczył Podolski.

W kolejnym spotkaniu Górnik Zabrze zagra u siebie z Pogonią Szczecin. Ten mecz odbędzie się w sobotę o godz. 17:45.