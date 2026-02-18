Infantino reaguje na rasistowski skandal w meczu Realu. "Będę to powtarzał"

Vinicius Junior był bezsprzecznie głównym bohaterem meczu Benfiki z Realem. To właśnie jego przepiękny strzał prosto w okienko dał zespołowi z Madrytu zwycięstwo 1:0 i cenną zaliczkę w walce o 1/8 finału Ligi Mistrzów przed rewanżem w stolicy Hiszpanii. Niestety nawet przednia uroda tego trafienia nie sprawia, że to właśnie gol będzie najbardziej pamiętany po tym spotkaniu. Brazylijczyk najpierw dostał żółtą kartkę za prowokacyjną, zdaniem sędziego, cieszynkę względem kibiców Benfiki. Jednak puszka Pandory otworzyła się tuż po tym.

Afera rasistowska w Lizbonie. Piłkarze Realu byli wściekli

Gra została przerwana na ponad dziesięć minut. Vinicius oskarżył pomocnika portugalskiej ekipy Gianlukę Prestianniego o rasizm. Kamery wychwyciły, jak Argentyńczyk zasłonił usta koszulką i coś do Brazylijczyka powiedział. Kylian Mbappe po meczu twierdził, że Prestianni nazwał rywala "małpą" i to kilka razy. Sam zawodnik oczywiście się tego wypierał. Na ten moment nie wiadomo, jak skończy się cała sprawa. Wiemy za to, jakie zdanie ma na jej temat Gianni Infantino. Prezydent FIFA odniósł się do wszystkiego za pośrednictwem mediów społecznościowych światowej federacji.

Gianni Infantino zabrał głos ws. skandalu

- Byłem zasmucony i zszokowany, widząc incydent związany z domniemanym rasizmem względem Viniciusa Juniora w meczu Ligi Mistrzów między Benficą Lizbona a Realem Madryt. Absolutnie nie ma miejsca na rasizm w naszym sporcie i środowisku. Potrzebujemy, by wszyscy zaangażowani podjęli działania i ukarać winnych. W FIFA przez akcje "Global Stand Against Racism" i "Players' Voice Panel", bardzo chcemy zapewnić, że piłkarze, działacze oraz fani są traktowani z należytym szacunkiem, są chronieni, a gdy zdarzają się takie sytuacje, wykonujemy odpowiednie czynności - czytamy.

- Dziękuję sędziemu Francois Letexierowi za aktywowanie protokołu antyrasistowskiego, poprzez przerwanie meczu gestem ręki i wyjaśnienie całej sytuacji. FIFA i piłka nożna pokazują pełną solidarność z ofiarami rasizmu, czy jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Zawsze będę to powtarzał: Nie dla rasizmu! Nie dla dyskryminacji - podsumował Gianni Infantino.