Media: Real chce absolutną gwiazdę Barcelony

Rywalizacja pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną trwa już dekady. Na 21 ostatnich mistrzostw Hiszpanii wygrały aż 19 tytułów i tylko Atletico Madryt dwukrotnie przerwało duopol (2014, 2021). Kibice z Madrytu i stolicy Katalonii w przeszłości zostali już zantagonizowani przez transfer piłkarza z jednego do drugiego klubu. Mowa o Luisie Figo, który u progu wieku zamienił Barcelonę na Real. Czy ćwierć wieku później dojdzie do powtórki?

To będzie nowy Figo? Perez chce gwiazdę Barcelony

"To może być jedna z największych sensacji roku w światowej piłce nożnej. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z jakimi boryka się Real Madryt w tym sezonie, Florentino Perez uważa, że znalazł rozwiązanie. Prezes chce powtórzyć sukces z Figo i postawił sobie za cel pozyskanie do 2027 roku piłkarza z Barcelony" - poinformował portal eldesmarque.com, a powołując się na doniesienia Siro Lopeza wskazał na Pedriego.

Hiszpanie uważają, że transfer jest praktycznie niemożliwy, a powodów jest kilka. Pedriego z Barceloną łączy umowa do 2030 roku, a wpisana w nią została klauzula odejścia w wysokości miliarda euro. Dodatkowo pomocnik jest związany z klubem, którego jest kibicem.

- W tej wojnie, którą toczą Laporta z Florentino bardziej niż Florentino z Laportą, nie można wykluczyć tej kwestii. Trzeba przekonać zawodnika, ale wiecie, jak to jest, że pieniądze rządzą światem. W przypadku Pedriego dochodzi do tego bardzo ważna sytuacja, że dobrze mu się powodzi w Barcy i że jest on ponadto kibicem tego klubu - powiedział wspominany Lopez.

Jak wyliczył portal fbref.com łącznie aż 16 zawodników grało w swoich karierach dla Barcelony i Realu. Część z nich - tak jak Figo - spotkała się z ostracyzmem w Katalonii. Część dłużej grała w Madrycie (Ronaldo), a część w Barcelonie (Javier Saviola).

Wszyscy piłkarze, którzy zagrali dla Realu i Barcelony: