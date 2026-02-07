Powrót na stronę główną

Media: Real chce absolutną gwiazdę Barcelony

Real Madryt zagiął parol na gwiazdę Barcelony. Hiszpańskie media przekazały szokujące informacje, wedle których prezydent stołecznego giganta chciałby transferu porównywalnego do przejścia Luisa Figo u progu wieku.
SOCCER-SPAIN-BAR-RMA/
Fot. REUTERS/Vincent West

Rywalizacja pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną trwa już dekady. Na 21 ostatnich mistrzostw Hiszpanii wygrały aż 19 tytułów i tylko Atletico Madryt dwukrotnie przerwało duopol (2014, 2021). Kibice z Madrytu i stolicy Katalonii w przeszłości zostali już zantagonizowani przez transfer piłkarza z jednego do drugiego klubu. Mowa o Luisie Figo, który u progu wieku zamienił Barcelonę na Real. Czy ćwierć wieku później dojdzie do powtórki?

To będzie nowy Figo? Perez chce gwiazdę Barcelony

"To może być jedna z największych sensacji roku w światowej piłce nożnej. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z jakimi boryka się Real Madryt w tym sezonie, Florentino Perez uważa, że znalazł rozwiązanie. Prezes chce powtórzyć sukces z Figo i postawił sobie za cel pozyskanie do 2027 roku piłkarza z Barcelony" - poinformował portal eldesmarque.com, a powołując się na doniesienia Siro Lopeza wskazał na Pedriego.

Hiszpanie uważają, że transfer jest praktycznie niemożliwy, a powodów jest kilka. Pedriego z Barceloną łączy umowa do 2030 roku, a wpisana w nią została klauzula odejścia w wysokości miliarda euro. Dodatkowo pomocnik jest związany z klubem, którego jest kibicem.

- W tej wojnie, którą toczą Laporta z Florentino bardziej niż Florentino z Laportą, nie można wykluczyć tej kwestii. Trzeba przekonać zawodnika, ale wiecie, jak to jest, że pieniądze rządzą światem. W przypadku Pedriego dochodzi do tego bardzo ważna sytuacja, że dobrze mu się powodzi w Barcy i że jest on ponadto kibicem tego klubu - powiedział wspominany Lopez.

Jak wyliczył portal fbref.com łącznie aż 16 zawodników grało w swoich karierach dla Barcelony i Realu. Część z nich - tak jak Figo - spotkała się z ostracyzmem w Katalonii. Część dłużej grała w Madrycie (Ronaldo), a część w Barcelonie (Javier Saviola).

Wszyscy piłkarze, którzy zagrali dla Realu i Barcelony:

  • Julen Lopetegui (1 mecz dla Realu, 6 meczów dla Barcelony)
  • Alfonso Perez (100 meczów dla Realu, 29 meczów dla Barcelony)
  • Luis Milla (189 meczów dla Realu, 53 mecze dla Barcelony)
  • Ghoerghe Hagi (78 meczów dla Realu, 43 mecze dla Barcelony)
  • Robert Prosinecki (62 mecze dla Realu, 19 meczów dla Barcelony)
  • Luis Enrique (185 meczów dla Realu, 253 mecze dla Barcelony)
  • Nando (58 meczów dla Realu, 71 meczów dla Barcelony)
  • Dani Garcia (12 meczów dla Realu, 70 meczów dla Barcelony)
  • Michael Laudrup (73 mecze dla Realu, 188 meczów dla Barcelony)
  • Miguel Soler (18 meczów dla Realu, 82 mecze dla Barcelony)
  • Samuel Eto'o (1 mecz dla Realu, 182 mecze dla Barcelony)
  • Luis Figo (219 meczów dla Realu, 206 meczów dla Barcelony)
  • Albert Celades (83 mecze dla Realu, 88 meczów dla Barcelony)
  • Ronaldo (161 meczów dla Realu, 37 meczów dla Barcelony)
  • Javier Saviola (23 mecze dla Realu, 154 mecze dla Barcelony)
  • Marcos Alonso (1 mecz dla Realu, 45 meczów dla Barcelony)

