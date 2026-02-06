Kosecki mocno do Papszuna: "Wiem, że jesteś szefem, ale..."

Korona Kielce, GKS Katowice, Radomiak Radom i Pogoń Szczecin - tylko te cztery drużyny pokonała Legia Warszawa w sezonie ligowym 2025/2026. Ci pierwsi zdążyli się już zresztą zrewanżować, ogrywając ekipę Marka Papszuna przy Łazienkowskiej 1:2. Stołeczna drużyna, która ma już trzeciego trenera w tych rozgrywkach, mimo odpadnięcia z Ligi Konferencji Europy wciąż nie może się odnaleźć na krajowym podwórku. Efekt? 19 punktów, 17. miejsce i widmo pierwszego od 1936 roku spadku z Ekstraklasy.

Kosecki uderza w Papszuna: "Teraz jest na to szansa"

W przerwie zimowej Legia nie przeprowadziła spektakularnych transferów, a i Marek Papszun nie dokonał rewolucji w składzie. Na starcie z Koroną wystawił sprawdzonych graczy, tych samych, na których stawiali jego poprzednicy - Edward Iordanescu oraz Inaki Astiz. Z powodu kontuzji wypadli jeszcze Paweł Wszołek i Steve Kapuadi. Na ławce rezerwowych też nie było widać zbyt wielu nowych twarzy, co nie spodobało się byłemu piłkarzowi tej drużyny, Jakubowi Koseckiemu. 35-latek ostro uderzył w trenera.

- Wiemy, że jesteś szefem, ale trochę samorefleksji! - grzmiał popularny "Kosa" w rozmowie z Dawidem Szymczakiem w "To jest Sport.pl". - Idź, spójrz na tę młodzież. Masz zawodników, którzy ci z 19 meczów tylko cztery wygrali. Wypromuj jakiegoś młodego zawodnika, pokaż, jaki masz warsztat trenerski, nos, smykałkę. Teraz jest szansa wykazania się, pokazania tym młodym zawodnikom - radził.

A że Legia ma zdolną młodzież, nie trzeba daleko szukać. Drużyna awansowała do 1/8 finału UEFA Youth League. Tam zmierzy się z Villarrealem.

Jakub Kosecki grał w Legii Warszawa w latach 2009-2016. Dwa razy cieszył się z mistrzostwa Polski, a trzy razy podnosił krajowy puchar.

Co czeka Legię?

Legia szansy na przełamanie poszuka w Gdyni. W sobotę o godz. 14:45 rywalem Warszawian będzie plasująca się na 15. pozycji Arka. Jeśli goście zwyciężą, wyprzedzą podopiecznych Dawida Szwargi w tabeli.

- Arka to drużyna własnego boiska, wyniki to pokazują - mówił na konferencji prasowej Papszun (cytat za legia.com). - Zdecyduje to, kto będzie bardziej intensywny, kto będzie miał większą jakość I kto popełni mniej błędów. W poprzednim spotkaniu popełniliśmy zbyt wiele infantylnych błędów, które kosztowały nas utraty bramek. Musimy się tego wystrzegać - dodał.

Dla Arki to będzie pierwszy mecz o punkty w 2026 roku. Spotkanie poprzedniej kolejki z Radomiakiem zostało odwołane z powodu awarii prądu na stadionie w Radomiu.