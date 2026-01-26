Oto plan na Pietuszewskiego. Trener FC Porto ujawnia

Latem 2025 roku szeregi FC Porto zasiliło dwóch obrońców reprezentacji Polski. Jakub Kiwior i Jan Bednarek niemal z miejsca stali się ulubieńcami publiczności i zyskali miano liderów zespołu. Zimą tego roku na Estadio do Dragao trafił kolejny piłkarz urodzony nad Wisłą. Oskara Pietuszewskiego chwali trener Francesco Farioli.
- Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia rywalizacji i głębi składu na skrzydłach. To pozwala mi na wprowadzenie większej fizyczności i energii oraz lepsze zarządzanie siłami zawodników. W rzeczywistości Pepe, Borja i William brali na siebie odpowiedzialność za dwie pozycje przez 32 mecze, a to ogromne wyzwanie przy naszym stylu gry, który wymaga bardzo dużo pracy z piłką, a jeszcze więcej bez niej - powiedział Włoch na konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem z Vitorią Setubal, a jego słowa cytuje Przegląd Sportowy Onet.
- Teraz, gdy dzięki Oskarowi mamy większe pole manewru, pojawia się szansa na rotację minutami. Dzięki temu zawodnicy będą świeżsi, co zwiększa nasze prawdopodobieństwo bycia bardziej skutecznymi pod bramką. [...] Gole i asysty wkrótce wrócą - przyznał.
Pietuszewski póki co rozegrał w Porto tylko jeden mecz. 18 stycznia zadebiutował w starciu z Vitorią Guimaraes i choć wszedł z ławki, to okazał się decydującym piłkarzem w kontekście wygranej Porto. Po faulu na nim sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Alan Varela.
Kolejna okazja na występ polskiego skrzydłowego już w poniedziałek 26 stycznia. FC Porto zagra z Vitorią Setubal.