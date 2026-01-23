Hitowy transfer Widzewa! Kolejne miliony euro poszły w ruch

Widzew Łódź nie miał najbardziej udanej pierwszej części sezonu Ekstraklasy. Zespół Igora Jovicevicia zdobył 20 punktów w 18 meczach i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramek znajduje się nad strefą spadkową. To jednak nie sprawiło, że Widzew przestał wydawać pieniądze na nowych piłkarzy. Widzew wydał ponad siedem mln euro, by sprowadzić do siebie Osmana Bukariego (5 mln euro, rekord ligi), Carlosa Isaaca, Christophera Chenga i Bartłomieja Drągowskiego. A na tym nie koniec wzmocnień w Widzewie.

Dziennikarze uchwycili nowego piłkarza Widzewa. Właśnie leci do Polski

Dziennik "Bergens Tidende" opublikował zdjęcie piłkarza, który właśnie udał się samolotem do Polski na testy medyczne przed transferem do Widzewa Łódź. Mowa o Emilu Kornvigu z norweskiego Brann, za którego Widzew zapłaci około trzech mln euro. Kornvig znalazł się w wyjściowym składzie Brann w czwartkowym meczu z Midtjylland (3:3) w Lidze Europy i strzelił gola z rzutu karnego.

W ten sposób Widzew zwiększa rywalizację w środku pola. Aktualnie trener Jovicević ma do dyspozycji Juljana Shehu, Lindona Selahiego, Szymona Czyża czy Frana Alvareza. Jednocześnie Kornvig szybko wejdzie do czołówki najdroższych piłkarzy sprowadzonych do Ekstraklasy. Dokładnie taką samą kwotę, co za Kornviga, wydała Legia Warszawa na transfer Milety Rajovicia z Watfordu.

Widzew będzie siódmym klubem w karierze Kornviga. Wcześniej pomocnik występował w barwach Lyngby BK (2017-2021), Spezii Calcio (2021-2023), SonderjyskE (2021-2022), Cosenzy (2022-2023), Cittadelli (2023-2024) i Brann (2024-2026). Do tej pory Kornvig nie doczekał się powołania do seniorskiej kadry Danii.

Trener Brann nie zgadza się z decyzją Kornviga. "Bardzo się starałem"

Tuż po wspomnianym meczu między Brann a Midtjylland trener Freyr Alexandersson odniósł się do transferu Kornviga.

- Bardzo się starałem, by go zatrzymać. Chcę się skupić na tym, by podziękować dobremu koledze z drużyny. Żołnierzowi. Nie do końca to rozumiem, ale życzę mu wszystkiego najlepszego. Nie zgadzam się z tą decyzją, ale szanuję to, że ludzie mają różne poglądy - tłumaczył trener Brann.

Sam Kornvig nie ukrywał, że oferta finansowa od Widzewa była decydująca. - Oczywiście, że jest tu finansowy punkt widzenia. W Brann nie zarabia się milionów, za które można żyć do końca życia. To były dwa fantastyczne lata. Pojawiła się okazja, którą po prostu uznałem za interesującą. Poczułem, że to czas, by iść dalej. Dziękuję wszystkim osobom w klubie i kibicom - przekazał zawodnik.

Niewykluczone, że Kornvig zadebiutuje w barwach Widzewa przy okazji spotkania z Jagiellonią Białystok, które odbędzie się 31 stycznia o godz. 17:30.