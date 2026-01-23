Media: Gigantyczny skandal. Legenda dopuściła się haniebnego czynu

Ołeksij Mychajłyczenko to legenda ukraińskiego futbolu. Jako zawodnik osiągnął liczne sukcesy z Dynamem Kijów (m.in. Puchar Zdobywców Pucharów), a w 1990 r. przeniósł się do Sampdorii, z którą zdobył jedyne w jej historii mistrzostwo Włoch (grał też w słynnym dwumeczu z Legią Warszawa w ćwierćfinale PZP). Po roku odszedł do Rangersów, gdzie przez pięć lat zawsze wygrywał ligę szkocką. Ponadto jest wicemistrzem Europy i mistrzem olimpijskim z 1988 r. (oba w barwach Związku Radzieckiego).

Mychajłyczenko po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem i w tej roli również radził sobie dobrze. Ze wspomnianym Dynamem zdobył pięć trofeów, był też selekcjonerem reprezentacji Ukrainy w latach 2008-2009, choć bez większych sukcesów. Tym razem zrobiło się o nim głośniej nie ze względu na kwestie sportowe.

Media: Ołeksij Mychajłyczenko pobił hydraulika, który trafił do szpitala

Sprawę opisała dziennikarka Nadzhie Ametova na swoim profilu na Facebooku. Wszystko dlatego, że wszystko rozegrało się w jej miejscu zamieszkania. "(W środę - red.) w sąsiednim domu doszło do incydentu. Pan Mykoła, hydraulik, który obsługuje między innymi nasz dom, został pobity przez jednego z mieszkańców sąsiedniego domu. Według naocznych świadków okazał się nim były trener Dynama Ołeksij Mychajłyczenko. Pan Mykoła przebywa obecnie w jednym ze szpitali w Peczersku (dzielnica Kijowa - red.)" - przekazała.

Ametova ujawniła, o co poszło: "Przyczyną konfliktu był brak ogrzewania w domu, podobnie jak w tysiącach domów w stolicy i innych miastach". A jak przypomniała, mowa o kraju, który nieustannie zmaga się z rosyjskimi atakami na kluczową infrastrukturę. "W tych trudnych czasach ludzie, którzy próbują nam oddać światło i ciepło, nie powinni narażać się na nieuprzejmość, a tym bardziej na przemoc fizyczną" - podkreśliła.

Ołeksij Mychajłyczenko zgłoszony na policję. Wydaje się nieprzejęty

Zdarzenie miało nawet zostać zarejestrowane, lecz autor nagrania po rozmowie z Mychajłyczenką miał powiedzieć, że "zniknęło". Mimo to legendę ukraińskiej piłki mogą spotkać poważne konsekwencje. "Pan Mykoła zgłosił sprawę na policję, ale obawia się, że sprawa może zostać zatuszowana ze względu na powszechnie znane nazwisko sprawcy" - dodała dziennikarka.

Ametova skontaktowała się z 62-latkiem, który nie wyraził skruchy. "Kiedy zadzwoniłam do Mychajłyczenki, zachowywał się protekcjonalnie i radził mi 'odpocząć', zaznaczając, że nie obchodzi go, nawet jeśli o tym napiszą" - wyjawiła. O sprawie informują już największe ukraińskie portale sportowe, zatem o incydencie z udziałem legendy tamtejszego futbolu wielu się dowiedziało. Pozostaje czekać na to, co zrobią w tej sprawie organy ścigania.