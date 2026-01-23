Niebywałe, jak w Widzewie wydają miliony euro. "Kwestia kilku minut"

Widzew szalał już w trakcie letniego okienka transferowego, kiedy sprowadził kilkunastu piłkarzy. Nie przełożyło się to jednak na jego wyniki sportowe. Mimo sporych ambicji, przed wiosenną rundą Ekstraklasy zajmuje 15. miejsce w tabeli, mając taką samą liczbę punktów co drużyna ze strefy spadkowej - czyli GKS Katowice. W najbliższych miesiącach łódzki zespół będzie ze wszystkich sił walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a pomóc ma mu w tym Osman Bukari.

Tak Widzew pobił rekord. Niesłychane

27-letni skrzydłowy do niedawna grał w Austin FC z MLS, a w życiowej formie znajdował się w latach 2022-2024 w barwach Red Star Belgrade. Wkrótce przekonamy się, czy wielokrotny reprezentant Ghany faktycznie "zjada" Ekstraklasę, bo zapewne takie oczekiwania mają co do niego władze Widzewa. Michał Rydz, prezes klubu, zdradził jednak w rozmowie z Interią, że proces transferu Bukariego przebiegł bardzo sprawnie i nie wymagał burzliwych dyskusji w łódzkich gabinetach.

- Osmana najpierw opracował skauting - zaczął Rydz. - Później Darek i Piotr ocenili go jako piłkarza, po którego warto pójść i zainwestować spore środki. Później na jednym ze spotkań poinformowaliśmy Roberta, że jest taki temat, że jest wartościowy zawodnik rekomendowany przez dział sportowy, że tak wyglądają warunki. A właściciel dał zielone światło. Po prostu.

Dziennikarz Przemysław Langier dopytał, ile czasu potrzebował Robert Dobrzycki, żeby podjąć ostateczną decyzję w sprawie rekordowego transferu. - Kilka minut. Ufa osobom, z którymi współpracuje - odparł Rydz w rozmowie z Interią.

Widzew Łódź do gry w Ekstraklasie wróci 31 stycznia. Jego rywalem będzie Jagiellonia Białystok.