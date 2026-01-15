Sprawozdanie finansowe Legii Warszawa za rok obrotowy 1 lipca 2024 - 30 czerwca 2025 zostało opublikowane w czwartek 15 stycznia 2026 roku na oficjalnej stronie stołecznego klubu. To już kolejny raz, gdy "Wojskowi" decydują się na upublicznienie danych finansowych w celu zwiększenia transparentności klubu.

"Chcemy pokazać, jakie decyzje podejmowaliśmy, jakie były ich efekty oraz w jakim kierunku zmierza Klub. Legia Warszawa to nie tylko wyniki sportowe, ale także odpowiedzialność za rozwój Klubu, jego stabilność finansową oraz relacje z kibicami – w Polsce i na arenie międzynarodowej" - czytamy w dołączonym do sprawozdania komentarzu.

Legia zarobiła sporo za prawa telewizyjne. Na sprzedaży zawodników - dużo mniej niż rok temu

Bilans sporządzony przez Legię wykazał stratę netto za rok finansowy w wysokości 8,5 mln złotych oraz dodatnie saldo kapitału własnego w wysokości 15,5 mln zł (rok temu było to 22,3 mln). Ze sprzedaży biletów i karnetów klub z Warszawy zarobił 45,1 mln zł, czyli o 5 mln więcej, niż rok wcześniej. Wzrosły również przychody z tytułu praw telewizyjnych - z 62 mln zł do 76,5 mln.

"Na szczególną uwagę zasługują przychody z najmu, które osiągnęły rekordowy poziom ponad 36 mln zł, rosnąc o ponad 36% rok do roku. W tej kategorii mieszczą się m.in. przychody z najmu lóż biznesowych, częściowo powiązane z dniem meczowym, ale także dynamicznie rozwijająca się organizacja wydarzeń na stadionie, realizowana w minionym sezonie na niespotykaną dotąd skalę" - informuje stołeczny klub.

Na sprzedaży zawodników z kolei Legia zarobiła znacznie mniej niż w sezonie 2023/24. Wówczas "Wojskowi" zanotowali przychody transferowe na poziomie 79 mln zł, notując najlepszy wynik w historii. W ubiegłym roku obrotowym z kolei było to już zaledwie 10 mln zł.

157 mln zł. Oto zadłużenie Legii Warszawa

Klub poinformował również o zobowiązaniach długoterminowych, które opiewają na kwotę 68 mln zł, czyli o 5 mln więcej niż rok temu. Kredyt na Legia Training Center opiewa na 41,1 mln złotych, a zobowiązania wobec właściciela wynoszą 53,4 mln.

Łączne zadłużenie Legii na dzień 30 czerwca 2025 roku wynosiło ok. 157 mln zł. Rok temu było to ok. 182 mln zł. I to jest dobra informacja dla włodarzy "Wojskowych".

Klub w końcowej części komentarza do sprawozdania finansowego podzielił się również opinią na temat bieżącego sezonu, który póki co jest dla Legii pasmem rozczarowań.

"Początek tego sezonu przebiegał zgodnie z planem: drużyna zdobyła Superpuchar Polski i awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, co stanowiło ważny impuls sportowy oraz realizację założeń budżetowych. W dalszej części sezonu forma spadła - zespół odpadł z Pucharu Polski, w Ekstraklasie prezentował się poniżej oczekiwań, a w europejskich pucharach odniósł tylko dwa zwycięstwa, co wykluczyło grę wiosną.

Obecnie priorytetem jest optymalne przygotowanie do rundy rewanżowej Ekstraklasy, w której pozostało 16 kluczowych meczów decydujących o końcowym układzie tabeli. Klub, sztab i zawodnicy w pełni zdają sobie sprawę z wyzwań. W momencie publikacji mamy świadomość aktualnej sytuacji sportowej, biznesowej, organizacyjnej i wizerunkowej oraz wynikającej z niej odpowiedzialności - stąd pełna koncentracja na celach sportowych i maksymalna sprawność we wszystkich obszarach działalności" - czytamy.

Legia Warszawa wróci do rywalizacji na boiskach Ekstraklasy w niedzielę 1 lutego. Podopieczni Marka Papszuna podejmą przed własną publicznością Koronę Kielce, a początek spotkania zaplanowano na godz. 17:30. Póki co legioniści plasują się na przedostatnim, 17. miejscu w ligowej tabeli i mają tyle samo punktów co ostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

