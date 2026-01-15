Papszun to nie koniec. Kolejna zmiana w Legii. Wcześniej pracował w gigancie

Legia Warszawa, wraz z zatrudnieniem trenera Marka Papszuna pod koniec ubiegłego roku, przeszła sporą metamorfozę, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. To jednak niejedyne zmiany, do jakich doszło lub niedługo dojdzie w klubie przy ulicy Łazienkowskiej.

Człowiek z Red Bulla w Legii

Z klubu odeszła już specjalistka od mediów społecznościowych Klaudia Bodecka, która przeszła do TVP Sport. Ale to tylko początek zmian, jeśli chodzi o ten dział. Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" Legia będzie miała też nowego szefa całego departamentu związanego z komunikacją i marketingiem.

"Z klubu odejdzie Aleksandra Kalinowska - dotychczasowa dyrektor komunikacji i marketingu. Jak ustaliliśmy, nowym dyrektorem ds. komunikacji i marketingu będzie Wojciech Panczyk. Oficjalny komunikat w tej sprawie jest kwestią czasu" - czytamy na stronie meczyki.pl.

"Panczyk jest już w klubie i przygotowuje się do objęcia stanowiska. Wcześniej przez długi czas odpowiadał za realizację projektów w polskim oddziale Red Bulla" - zaznaczył Włodarczyk.

Czym zajmował się nowy dyrektor komunikacji Legii? "Uczestniczył między innymi przy organizacji Red Bull Air Race, Red Bull X-Fighters i Wings for Life World Run" - czytamy na portalu Meczyki.

Legia przebywa na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. Ostatnio zremisowała 1:1 w meczu sparingowym przeciwko Węgrom z Puskas Academy. Gola zdobył Kacper Urbański. W kolejnym spotkaniu 16 stycznia Wojskowi zmierzą się z czeską Sigmą Ołomuniec. Do gry w Ekstraklasie Legia wróci 1 lutego, gdy podejmie Koronę Kielce.