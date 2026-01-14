Decyzja Papszuna wywołała efekt domina. Kolejny piłkarz odchodzi z Legii

Marek Papszun robi czystki w Legii Warszawa - nie tylko w sztabie szkoleniowym, ale także w szatni. Z posadami pożegnali się Arkadiusz Malarz - trener bramkarzy i asystent Grzegorz Mokry. Ponadto z klubem pożegnali się Noah Weisshaupt i Marco Burch. Szkoleniowiec Wojskowych zapowiedział już, że nowego klubu może sobie szukać Claude Goncalves, a zdaniem słoweńskiego "Sportklubu" na wylocie jest także Petar Stojanović.

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Marek Papszun robi czystki w Legii Warszawa

To jednak nie wszystko. Marek Papszun szukał bramkarza na rynku transferowym i znalazł - Otto Hindricha z CFR Cluj. Dziennikarze TVP Sport informowali niedawno, że zawodnik jest już na zgrupowaniu Legii i niedługo ma dogadać formalności i podpisać kontrakt z Wojskowymi.

"Hindrich trafi do Legii po to, by rywalizować o miejsce w podstawowym składzie. Rumun na pewno nie dostanie gwarancji występów, ale będzie poważną kandydaturą i siłą nacisku na Tobiasza i Kobylaka" - twierdzi TVP Sport.

Jeden z bramkarzy musi odejść po transferze

Ten ruch miał wywołać efekt domina, bo - według doniesień - po jego przyjściu jeden z bramkarzy pożegna się z klubem. Padło na Marcela Mendesa-Dudzińskiego. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że interesuje się nim Świt Skolwin Szczecin. Teraz Piotr Koźmiński z goal.pl informuje, iż wypożyczenie zostało sfinalizowane.

"Jak się dowiadujemy, dziś ostatnie formalności zostały załatwione i wypożyczenie staje się faktem. To opcja na pół roku, do końca sezonu. Klub ze Szczecina nie ma opcji wykupu tego gracza" - czytamy w serwisie.

Aktualnie Legia Warszawa znajduje się na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. Potrwa ono do 23 stycznia. W tym czasie podopieczni Marka Papszuna rozegrają sparingi m.in. z Sigmą Ołomuniec (16 stycznia), Polissia Żytomierz (19 stycznia) i dwumecz ze Spartą Praga (22 stycznia).