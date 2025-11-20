Reprezentant Polski na wylocie z klubu! Transfer możliwy już zimą

Bogusz to wychowanek Rucha Chorzów, w którym rozpoczynał seniorską karierę. Po zaledwie sezonie występów w Polsce, w 2019 roku postanowił opuścić krajowe podwórko. Został zawodnikiem Leeds United. Tam jednak za wiele nie pograł, bo był wypożyczany - do hiszpańskich Logrones oraz UD Ibiza. Jego kariera zaczęła nabierać tempa dopiero na innym kontynencie. Robił dobre wrażenie jako gracz Los Angeles FC, z którego w 2025 roku ściągnęło go Cruz Azul.

To tam będzie grał Bogusz?

W ostatnich latach Bogusz ze względu na dobre występy za oceanem, był regularnie określany jako kandydat do seniorskiej reprezentacji Polski. Za czasów Michała Probierza faktycznie otrzymywał okazje do pokazania się, rozegrał z orzełkiem na piersi łącznie 5 spotkań, ale nie zbierał zbyt dobrych recenzji. Jan Urban tymczasem - przynajmniej jak na razie - w ogóle nie widzi go w kadrze.

W ostatnim czasie Bogusz nie najlepiej radzi sobie też w klubie. Dziennikarz Geraldo Gonzalez mówił o nim w rozmowie z TVP Sport: - Prawda jest taka, że nie grał tak, jak oczekiwano, a dwóch innych graczy – Ignacio Rivera i Jose Paradela, jest w lepszej formie niż on. Osobiście jestem trochę rozczarowany. W Cruz Azul oczekuje się od niego znacznie więcej, a on nie zrobił jeszcze tego skoku jakościowego.

Wygląda na to, że już wkrótce przygoda Bogusza w Cruz Azul dobiegnie końca. Tom Bogert z "The Athletic" twierdzi, że Polak może opuścić Meksyk już zimą i wzbudza spore zainteresowanie klubów z MLS. New England Revolution jest w posiadaniu jego tak zwanych "discovery rights", co oznacza, że ma z 24-letnim pomocnikiem pierwszeństwo w negocjacjach.