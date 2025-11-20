Godziny do losowania baraży. Kulesza ogłosił ws. przyszłości Urbana

Były trener Górnika Zabrze kontrakt z PZPN podpisał w lipcu, po tym, jak miesiąc wcześniej do dymisji podał się Michał Probierz. Zadanie postawione przed Janem Urbanem nie należało do prostych - Biało-Czerwoni byli tuż po porażce z Finlandią w Helsinkach i nie mogli być pewni miejsca w barażach mistrzostw świata. Pod wodzą nowego selekcjonera szybko jednak poprawili swoją sytuację.

Urban na dłużej w kadrze? Kulesza komentuje

Ostatecznie Polska finiszowała w grupie G eliminacji mistrzostw świata na drugim miejscu, tym samym wywalczając sobie miejsce w barażach. Za Urbanem stoją jednak nie tylko wyniki, ale styl gry naszej kadry. Ten - z wyjątkiem spotkania na Malcie - był oceniany bardzo pozytywnie. Nic więc dziwnego, że w mediach pojawiają się spekulacje na temat jego długoterminowej współpracy z PZPN.

Co ciekawe, długość kontraktu Urbana pozostaje tajemnicą, ale według informacji Mateusza Borka miałby zostać on przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. W rozmowie z "sport.tvp.pl" odniósł się do tego Cezary Kulesza. - My takich rzeczy nie zdradzamy. Na pewno wywiążemy się z umowy. O szczegółach kontraktu nie chcę spekulować publicznie - powiedział prezes.

Kulesza skomentował też postawę zespołu Urbana oraz jego przyszłość w kadrze.

- Trener robi dobre wyniki, wszyscy jesteśmy z jego pracy zadowoleni. A co będzie? W piłce nie można planować zbyt daleko do przodu. Są drużyny, które planowały, że zdobędą mistrzostwo, a potem nic z tego nie wynikało i była wielka tragedia. Piłka nie lubi próżni, każdy trener jest rozliczany z wyników i na tej podstawie oceniany. Na dziś trener ma doskonałe wyniki. Jeśli tak dalej będzie, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by współpracę z nim przedłużyć. Jeśli trener wyrazi taką chęć - podsumował Kulesza.

