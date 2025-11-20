Powrót na stronę główną
Godziny do losowania baraży. Kulesza ogłosił ws. przyszłości Urbana
Jan Urban zbiera bardzo dobre recenzje jako trener reprezentacji Polski. To oczywiście wywołuje spekulacje, czy PZPN nie zdecyduje się wkrótce przedłużyć z nim kontraktu. Głos w tej sprawie zabrał Cezary Kulesza. - Na dziś trener ma doskonałe wyniki - podkreślił prezes piłkarskiej centrali na łamach "sport.tvp.pl".
>Jan Urban nowym selekcjonerem pilkarskiej reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Były trener Górnika Zabrze kontrakt z PZPN podpisał w lipcu, po tym, jak miesiąc wcześniej do dymisji podał się Michał Probierz. Zadanie postawione przed Janem Urbanem nie należało do prostych - Biało-Czerwoni byli tuż po porażce z Finlandią w Helsinkach i nie mogli być pewni miejsca w barażach mistrzostw świata. Pod wodzą nowego selekcjonera szybko jednak poprawili swoją sytuację.

Urban na dłużej w kadrze? Kulesza komentuje

Ostatecznie Polska finiszowała w grupie G eliminacji mistrzostw świata na drugim miejscu, tym samym wywalczając sobie miejsce w barażach. Za Urbanem stoją jednak nie tylko wyniki, ale styl gry naszej kadry. Ten - z wyjątkiem spotkania na Malcie - był oceniany bardzo pozytywnie. Nic więc dziwnego, że w mediach pojawiają się spekulacje na temat jego długoterminowej współpracy z PZPN.

Co ciekawe, długość kontraktu Urbana pozostaje tajemnicą, ale według informacji Mateusza Borka miałby zostać on przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. W rozmowie z "sport.tvp.pl" odniósł się do tego Cezary Kulesza. - My takich rzeczy nie zdradzamy. Na pewno wywiążemy się z umowy. O szczegółach kontraktu nie chcę spekulować publicznie - powiedział prezes.

Kulesza skomentował też postawę zespołu Urbana oraz jego przyszłość w kadrze.

- Trener robi dobre wyniki, wszyscy jesteśmy z jego pracy zadowoleni. A co będzie? W piłce nie można planować zbyt daleko do przodu. Są drużyny, które planowały, że zdobędą mistrzostwo, a potem nic z tego nie wynikało i była wielka tragedia. Piłka nie lubi próżni, każdy trener jest rozliczany z wyników i na tej podstawie oceniany. Na dziś trener ma doskonałe wyniki. Jeśli tak dalej będzie, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by współpracę z nim przedłużyć. Jeśli trener wyrazi taką chęć - podsumował Kulesza.

