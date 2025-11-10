To on zastąpi Iordanescu w Legii? Aż trudno uwierzyć

Jeszcze do maja trenerem Legii Warszawa był Goncalo Feio, ale klub rozstał się z nim ze względu na niezadowalające wyniki w Ekstraklasie. Jego następca - Edward Iordanescu - początkowo spisywał się nieźle. Wielokrotni mistrzowie kraju zdobyli Superpuchar Polski, a także rozegrali parę niezłych spotkań w europejskich pucharach. Z czasem jednak gra Legii pod wodzą Rumuna wyglądała coraz gorzej i ostatniego dnia października współpraca z nim została zakończona.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

To on zastąpi Iordanescu? Mocne nazwisko

Głównym faworytem do zastąpienia Rumuna był Aleksandar Vuković, czyli były zawodnik oraz trener Legii. Wiele mówiło się też o Nenadzie Bjelicy. Wygląda jednak na to, że Legia niekoniecznie skorzysta z najbardziej oczywistych opcji na rynku. W mediach pojawiło się już wiele różnych nazwisk, a "FootMercato" właśnie podało kolejne. Według włoskiego portalu szkoleniowcem Legii mógłby zostać Thiago Motta.

ZOBACZ TEŻ: Absolutny blamaż Legii. Nagle takie słowa Piątkowskiego

To oczywiście byłby jeden z największych hitów Ekstraklasy w tej dekadzie. Włoch w latach 2022-2024 świetnie spisywał się jako trener Bolonii, z którą nawet awansował do Ligi Mistrzów. Ostatnio (do końcówki marca) był natomiast szkoleniowcem Juventusu, a kibice znają go też jako znakomitego piłkarza: grającego w PSG, FC Barcelonie czy Interze Mediolan.

Jak twierdzi "FootMercato", Motta miał w ostatnim czasie oferty z Grecji oraz Serbii, ale je odrzucił. Jego priorytetem ma być powrót do Serie A. Niewykluczone jednak, że wysoka oferta finansowa oraz perspektywa ciekawego projektu sportowego w Warszawie mogłaby go przekonać. Szczególnie że bezrobocie Motty trwa już od prawie dziesięciu miesięcy.