To on zastąpi Iordanescu w Legii? Aż trudno uwierzyć

Jeszcze do maja trenerem Legii Warszawa był Goncalo Feio, ale klub rozstał się z nim ze względu na niezadowalające wyniki w Ekstraklasie. Jego następca - Edward Iordanescu - początkowo spisywał się nieźle. Wielokrotni mistrzowie kraju zdobyli Superpuchar Polski, a także rozegrali parę niezłych spotkań w europejskich pucharach. Z czasem jednak gra Legii pod wodzą Rumuna wyglądała coraz gorzej i ostatniego dnia października współpraca z nim została zakończona.
To on zastąpi Iordanescu? Mocne nazwisko
Głównym faworytem do zastąpienia Rumuna był Aleksandar Vuković, czyli były zawodnik oraz trener Legii. Wiele mówiło się też o Nenadzie Bjelicy. Wygląda jednak na to, że Legia niekoniecznie skorzysta z najbardziej oczywistych opcji na rynku. W mediach pojawiło się już wiele różnych nazwisk, a "FootMercato" właśnie podało kolejne. Według włoskiego portalu szkoleniowcem Legii mógłby zostać Thiago Motta.
ZOBACZ TEŻ: Absolutny blamaż Legii. Nagle takie słowa Piątkowskiego
To oczywiście byłby jeden z największych hitów Ekstraklasy w tej dekadzie. Włoch w latach 2022-2024 świetnie spisywał się jako trener Bolonii, z którą nawet awansował do Ligi Mistrzów. Ostatnio (do końcówki marca) był natomiast szkoleniowcem Juventusu, a kibice znają go też jako znakomitego piłkarza: grającego w PSG, FC Barcelonie czy Interze Mediolan.
Jak twierdzi "FootMercato", Motta miał w ostatnim czasie oferty z Grecji oraz Serbii, ale je odrzucił. Jego priorytetem ma być powrót do Serie A. Niewykluczone jednak, że wysoka oferta finansowa oraz perspektywa ciekawego projektu sportowego w Warszawie mogłaby go przekonać. Szczególnie że bezrobocie Motty trwa już od prawie dziesięciu miesięcy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!