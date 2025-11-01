Piękny gest kibiców Ekstraklasy z okazji Wszystkich Świętych. Pokazali fakturę

Józef Kałuża całą karierę piłkarską spędził w Cracovii, rozpoczynając ją jeszcze przed I wojną światową. Był zawodnikiem klubu w latach 1912-1931, zdobywając z klubem jedno mistrzostwo Polski. Później został trenerem i to ze świetnym skutkiem. Prowadził nie tylko ukochany klub, ale przede wszystkim drużynę narodową, z którą awansował na mundial w 1938 roku. Wówczas Biało-Czerwoni pierwszy raz w historii wystąpili na tej imprezie. Dwa lata wcześniej nasza kadra zajęła czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Berlinie.

Pamiętają o Kałuży. "Wyjątkowy moment"

Józef Kałuża odszedł 11 października 1944 roku. Marzeniem kibiców Cracovii była renowacja nagrobka legendy, który był zniszczony. I zajęła się tym organizacja Cracovia Oldschool.

W mediach społecznościowych poinformowała, że pod koniec października prace renowacyjne zostały zakończone przed czasem.

"To wyjątkowy moment - dzięki Waszej ogromnej życzliwości i wsparciu udało się doprowadzić ten projekt do szczęśliwego finału! Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców, osób wpłacających oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Wasza pomoc była bezcenna!" - napisał profil na Facebooku.

Pokazano fakturę. Tyle wyniósł koszt renowacji

"Jeszcze raz - dziękujemy z całego serca za okazane wsparcie i zaangażowanie! To dzięki Wam ten projekt stał się rzeczywistością. Szczególne wyrazy wdzięczności dla Pani Karoliny Pachuta i jej firmy - za pełen profesjonalizm, zaangażowanie i terminowe wykonanie prac. Bez Was to by się nie udało!" - dodał profil Cracovia Oldschool.

W mediach społecznościowych zostały opublikowane zdjęcia nagrobka po renowacji. Efekt końcowy budzi podziw. Pokazano również koszty. Faktura opiewała na kwotę ponad 31 tysięcy złotych.