Takiego głosu o Feio jeszcze nie było. "Jest niezłym trenerem, ale..."

Goncalo Feio wrócił do PKO BP Ekstraklasy. Portugalski charyzmatyczny i kontrowersyjny trener podpisał kontrakt z Radomiakiem Radom i zastąpił w roli pierwszego szkoleniowca Portugalczyka Joao Henriquesa. Wcześniej Feio prowadził Legię Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Piotr Żelazny mówi o Goncalo Feio. "Mam bardzo skomplikowany stosunek"

Feio po zakończeniu sezonu 2024/2025 pożegnał się z Legią Warszawa i próbował podbić zagranicę. Został trenerem francuskiego klubu USL Dunkerque. Na stanowisku wytrzymał jednak tylko 21 dni i nie poprowadził tego klubu w żadnym oficjalnym meczu. Na temat Feio wypowiedział się Piotr Żelazny w programie "To jest Sport.pl".

- Ja mam bardzo skomplikowany stosunek do Feio. Mówiłem to wielokrotnie. Trenerem jest niezłym i wiem, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale człowiekiem jest bardzo trudnym. Pytanie brzmi - w tak dziwnym klubie, dziwnym środowisku, jak Radom, w którą stronę to pójdzie. Ja cały czas jestem bardzo ciekaw, co się stało w tej Dunkierce. Nie mamy jasnej odpowiedzi. Strzelam, być może kulą w płot. Wydaje mi się, że jak ktoś jest gdzieś 21 dni, to coś bardzo nie zagrało. Pytanie, co. Czy to efekt trudnego charakteru, czy wina leży gdzieś po innej stronie - przyznał Piotr Żelazny.

Całą wypowiedź można zobaczyć w linku poniżej. Gościem programu Sport.pl LIVE, prowadzonego przez Dawida Szymczaka i Pawła Wilkowicza oprócz Żelaznego był Jakub Kosecki.

Zobacz wideo Feio trenerem Radomiaka. Żelazny: To bardzo trudny człowiek. Co się wydarzyło w Dunkierce?

Feio w Radomiaku zadebiutuje w poniedziałek, 3 listopada. Wtedy radomianie zmierzą się w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Początek meczu o godz. 18.

Zobacz także: Trzej niemieccy giganci biją się o reprezentanta Polski! Padła kwota

Radomiak po 13 kolejkach z 16 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Nad strefą spadkową ma sześć punktów przewagi.