Stało się. Oto nowy klub Rafała Gikiewicza!
Niespodziewany transfer poza okienkiem w Ekstraklasie stał się faktem! Rafał Gikiewicz oficjalnie opuścił Widzew Łódź i zasilił jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu, czyli Zagłębie Lubin. Sprawdziły się zatem doniesienia medialne, które krążyły po sieci od wtorkowego popołudnia. Jak to możliwe, że coś takiego udało się przeprowadzić poza okresem transferowym?
Jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, byśmy mieli zobaczyć jeszcze Rafała Gikiewicza na boiskach Ekstraklasy jesienią sezonu 2025/26. Doświadczony golkiper wypadł ze składu Widzewa jeszcze w lipcu po porażce 2:3 z Jagiellonią Białystok. Został wówczas bramkarzem numer dwa za Maciejem Kikolskim, a gdy do klubu dołączył Serb Veljko Ilić, Gikiewicz spadł w hierarchii na trzecie miejsce i jego szanse na jakąkolwiek grę spadły niemalże do zera. 

Jedno zdarzenie w Lubinie odmieniło los Gikiewicza

Nowa nadzieja dla 37-latka pojawiła się praktycznie w mgnieniu oka. W niedzielę 19 października meczu z Legią Warszawa (3:1) nie dokończył bramkarz Zagłębia Lubin Dominik Hładun. Zderzył się z Pawłem Wszołkiem i uszkodził bark. Jak się potem okazało, na tyle poważnie, że w tym roku już nie zagra. Lubinianie zostali z 38-letnim Jasminem Buriciem i zaledwie 18-letnim Adamem Matyskiem w kadrze na tej pozycji. We wtorkowe popołudnie 21 października pojawiły się doniesienia, że Zagłębie postanowiło skorzystać z prawa do transferu medycznego (jest to możliwe, gdy wydarzy się poważna kontuzja poza okienkiem transferowym) i zainteresowało się właśnie Gikiewiczem.

Zagłębie ogłosiło oficjalnie! Gikiewicz może zadebiutować z... Widzewem 

Już kolejnego dnia okazało się, że ów doniesienia się potwierdziły. Rafał Gikiewicz udanie przeszedł testy medyczne, a po nich został oficjalnie ogłoszony nowym golkiperem Zagłębia Lubin. Były piłkarz m.in. Unionu Berlin i Eintrachtu Brunszwik podpisał z dolnośląskim klubem umowę do końca sezonu 2025/26. 

Nie wiadomo, czy 37-latek w nowych barwach zadebiutuje już w następnej kolejce Ekstraklasy. Zagłębie w piątek 24 października o 18:00 zagra na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Jeśli nie, to kolejna okazja trafi się w środę 29 października w Pucharze Polski. Lubinianie zagrają wówczas na wyjeździe z... Widzewem Łódź. 

