W ostatnich dniach w tureckich mediach jest głośno o Sebastianie Szymańskim. Niestety nie z powodu jego dobrych występów, ale dlatego, że reprezentant Polski słabszymi występami podpadł kibicom, a w dodatku klub chce go sprzedać. Mówiło się, że zawodnik jest na liście życzeń takich klubów jak: Napoli, Lazio, Tottenham, Bayer Leverkusen czy Atalanta.
Kilka dni temu turecki Aksam.com napisał, że Szymańskiego chętnie widzieliby w swoim składzie działacze Olympique Lyon. Teraz nowe wieści w tej sprawie przekazał portal Yozgathakimiyet.com.
"Szymański latem 2023 roku z wielkimi nadziejami przyszedł z Dynama Moskwa i zwrócił na siebie uwagę udanymi występami. Gwiazdor nie spełnia jednak teraz oczekiwań i znalazł się wśród tych, którzy ściągnęli na siebie krytykę ze strony kibiców. Fenerbahce planujące radykalne zmiany w środku boiska postanowiło rozważyć oferty za Szymańskiego. Wśród klubów zainteresowanych jest Olympique Lyon. Francuzi interesowali się już Polakiem w letnim okienku transferowym, a teraz chcą sfinalizować transfer" - czytamy.
Yozgathakimiyet.com dodaje, że Szymański jest pierwszym zawodnikiem, który ma odejść z klubu i jest to zaskakujące. Ustalił też, że za Polaka klub ma dostać około 15 milionów euro, a jego transfer do Francji jest bliski finalizacji.
"Fenerbahce przeżywa burzliwe wydarzenia przed oknem transferowym. Pierwszym zawodnikiem, który ma odejść z drużyny, co zaskakujące, jest Szymański. Ani Kahveci, ani Tosun nie będą pierwszymi, którzy odejdą z Fenerbahce. Polski pomocnik będzie pierwszy. Zarząd Fenerbahce planuje dostać z jego transferu około 15 milionów euro. Oczekuje się, że strony spotkają się w celu sformalizowania negocjacji w najbliższych dniach" - dodają Turcy.
Jeszcze w lutym ubiegłego roku Szymański wart był 30 milionów euro. Kilka dni temu gazeta "Turkiye Today" napisała, że Fenerbahce chce za Polaka nawet tylko 10 milionów euro.
Szymański w tym sezonie dla Fenerbahce zagrał 15 spotkań, zdobył dwa gole i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w tureckim klubie to: 123 mecze, 22 bramki i 30 asyst.
Fenerbahce w lidze spisuje się przeciętnie. Po dziewięciu spotkaniach ma 19 punktów i jest na trzecim miejscu. Do prowadzącego odwiecznego rywala - Galatasaray traci już jednak sześć punktów.
Zespół prowadzony przez trenera Domenico Tedesco w czwartek w trzeciej kolejce Ligi Europy podejmie VfB Stuttgart. Początek pojedynku o godz. 18.45.
