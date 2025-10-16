Zrujnowana kariera. Polak oskarżony o pranie pieniędzy i oszustwo

Pogoń Szczecin udanie rozpoczęła grę pod wodzą nowego trenera Thomasa Thomasberga. Przed przerwą na mecze reprezentacji pokonała Piasta Gliwice 2:1, a gole dla niej zdobywali Mor Ndiaye i Kamil Grosicki. Kibice ze Szczecina z nadzieją spoglądają na to, co wydarzy się w kolejnych tygodniach. Optymizmu raczej nie odnajdzie za to były piłkarz Pogoni. Mowa o Pawle Cibickim, który ma kolejne kłopoty.

Kłopoty Cibickiego. Znów podpadł w Szwecji

"Były piłkarz Pogoni Szczecin, Paweł Cibicki znowu do wzięcia! IFK Varnamo zdecydowali się wyrzucić zawodnika z klubu w związku z oskarżeniami o pranie pieniędzy i udział w oszustwie na owdowiałej starszej pani" - napisał Piotr Piotrowicz na portalu X. O sprawie rozpisują się szwedzkie media.

"IFK Varnamo zawsze będzie stowarzyszeniem wierzącym, że ludzie powinni dostać drugą szansę, ale czasami sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami" - napisał klub, a kilka słów dodaje także portal aftonbladet.se.

"Stało się to dokładnie miesiąc po tym, jak napastnik został wycofany z treningu przez Varnamo i oskarżony o pranie pieniędzy" - czytamy. Piłkarz ma zaprzeczać nieprawidłowościom. O sprawie pisze także inny portal.

"Miesiąc temu kilka mediów poinformowało, że starsze małżeństwo padło ofiarą oszustwa na kwotę prawie miliona koron, z czego 175 tys. koron trafiło później do piłkarza Pawła Cibickiego, oskarżonego o pranie pieniędzy" - tłumaczy expressen.se.

Przypomnijmy, że Cibicki, który dla Pogoni rozegrał 19 meczów i zdobył trzy gole, przez ostatnie cztery lata był zawieszony za ustawienie meczów.

Paweł Cibicki w najlepszym momencie swojej kariery grał w Lidze Mistrzów. W sezonie 2014/2015 wystąpił w trzech meczach najważniejszych rozgrywek w Europie. Reprezentował barwy Malmoe. W wygranym 2:0 meczu z Olympiacosem zaliczył asystę przy golu Markusa Rosenberga. Cibicki zagrał również w 10 meczach szwedzkiej młodzieżówki. Strzeliłdla niej jednego gola.