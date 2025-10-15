Asystent Brzęczka wymienia kandydatów do kadry. Urban skorzysta?

Gdy 8 sierpnia bieżącego roku Jerzy Brzęczek przejmował reprezentację Polski do lat 21, to niewielu wierzyło w to, że może osiągnąć sukces z tą drużyną. 54-latek podjął pierwszą pracę trenerską od 2022 roku, kiedy miał nieudaną przygodę z Wisłą Kraków. Wcześniej z kolei nie otrzymał szansy poprowadzenia seniorskiej kadry na mistrzostwach Europy (2021), mimo że wywalczył z nią awans na ten turniej poprzez eliminacje. Burzliwe były zatem losy tego szkoleniowca, ale jak na razie młodzież gra pod jego wodzą jak z nut.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma najlepszych kibiców! Ale oprawa

Dudka wskazał kandydatów do seniorskiej kadry. Długa lista

Reprezentacja Polski U-21 wygrała wszystkie cztery mecze eliminacji do mistrzostw Europy. Mało tego, Biało-Czerwoni świetnie prezentują się zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Pokazuje to bilans bramek (15:0). We wtorek Polacy rozbili na wyjeździe Szwedów 6:0.

Gdy kibice i dziennikarze widzą genialną formę młodzieży, to od razu pojawiają się pytania o to, kto mógłby niebawem trafić do seniorskiej reprezentacji. Na to pytanie w programie "Odliczanie do mundialu" na antenie TVP Sport odpowiadał Dariusz Dudka, asystent Jerzego Brzęczka. Wskazał kilka nazwisk, które są blisko drużyny Jana Urbana.

- Patrząc na formę, to ten chłopak, który jest kapitanem, Tomasz Pieńko. Do tego Oskar Pietuszewski. Antek Kozubal wykonuje też fantastyczną robotę z Mateuszem Kowalczykiem w środku pola. No i myślę, że Igor Drapiński. Może nie mieliśmy za dużo akcji defensywnych, ale jako zespół graliśmy dobrze w obronie. A to zawodnik, który fajnie szuka podań między liniami, do tego bardzo agresywny w obronie. Myślę, że trzeba zwrócić na niego uwagę - podkreślił Dudka.

Najwięcej mówi się o Pietuszewskim. "Nie obrażał się"

Jeszcze we wrześniu sporo kibiców i dziennikarzy namawiało Jana Urbana do tego, by powołał do reprezentacji Polski Oskara Pietuszewskiego. 17-latek w kapitalnym stylu wszedł do kadry młodzieżowej i regularnie gra w Jagiellonii Białystok, stąd były przesłanki ku temu, by dać mu szansę.

Czytaj także: Hit! Grał z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Teraz objął klub Ekstraklasy

Ostatecznie jednak Urban nie zaprosił go na zgrupowanie, mówiąc, że nie stanie mu się żadna krzywda, gdy zagra w drużynie do lat 21. Dudka podkreślił, że Pietuszewski pokazał w tej sytuacji dużą klasę.

- Nie obrażał się, że nie został powołany do pierwszej reprezentacji. Przyjechał, gra sprawia mu przyjemność. Myślę, że w Jagiellonii bardzo dobrze pracuje się pod kątem mentalnym, nastawienia tego chłopaka, bo tu żadnego problemu nie było - zakończył Dudka.