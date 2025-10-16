Sceny w samolocie reprezentacji Polski. Wszyscy usłyszeli, co krzyczeli kadrowicze

W 2018 roku Brzęczek został przez Zbigniewa Bońka namaszczony jako następca Adama Nawałki w seniorskiej reprezentacji Polski. Zdołał awansować z nią na mistrzostwa Europy, ale jego drużyna nie imponowała stylem i była bardzo niepopularna wśród kibiców. Po niespełna trzech latach pracy w kadrze wicemistrz olimpijski z Barcelony pożegnał się z rolą w PZPN. Potem był jeszcze trenerem Wisły Kraków, z którą spadł z Ekstraklasy.

Brzęczek bezrobotny pozostawał przez ponad trzy lata. W okresie letnim wydawało się, że może wrócić do reprezentacji Polski. Znajdował się w gronie kandydatów do zastąpienia Michała Probierza, udał się nawet na spotkanie do Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN. I ostatecznie został przez niego zatrudniony, ale nie do kadry seniorów, a młodzieżowej.

Pod wodzą nowego trenera nasz zespół U-21 radzi sobie zaskakująco dobrze. We wrześniu pewnie pokonał Czarnogórę oraz Armenię w eliminacjach do mistrzostw Europy, ale prawdziwą furorę zrobił 14 października. Biało-Czerwoni wręcz zmiażdżyli Szwedów, odnosząc zwycięstwo 6:0! "Nie wierzyłem w Pana, Panie Brzęczek. Totalnie się pomyliłem. Nie spodziewałem się, że wyciągnie Pan z tego pokolenia aż tyle i pokaże taki futbol - pisał potem na "X" dziennikarz Tomasz Ćwiąkała.

Jak się okazuje, kadra Brzęczka nie tylko świetnie wypada na boisku, ale jest w niej znakomita atmosfera. Na filmie opublikowanym przez "Łączy nas piłka" możemy zobaczyć, jak kadrowicze świętowali po pokonaniu Szwecji. Podczas lotu samolotem królowała charakterystyczna przyśpiewka do melodii z utworu "Freed from Desire". - Jurek on fire! - skandowali piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego.

Reprezentacja Polski U-21 wróci do gry za niespełna miesiąc. 14 listopada zmierzy się z Włochami, a 18 listopada z Macedonią Północną.