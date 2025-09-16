Legia i Jagiellonia ukarane przez UEFA. To zaboli polskie kluby

"Zrobiliśmy swoje. Zaangażowaliśmy także organy państwowe, jak ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo sportu, nagłośniliśmy sprawę w mediach. Jednak nie mamy żadnej aktualizacji dotyczącej kary dla Maccabi. Jedynie my zostaliśmy ukarani" - informował w zeszłym tygodniu Raków Częstochowa. Na polski klub nałożono karę 40 000 dolarów za race oraz wywieszenie przez kibiców transparentu o treści "Izrael morduje, a świat milczy". Do tej pory nie pojawiły się żadne informacje o karze dla Maccabi Hajfa za oprawę kibiców z napisem "Mordercy od 1939" i fakt, że jeden z fanów bezcześcił polską flagę.

Legia i Jagiellonia ukarane. To nie spodobało się UEFA

Dzisiaj - we wtorek 16 września - pojawiły się za to kolejne wieści o karach dla polskich klubów. Tym razem padło na Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Jak informuje portal legionisci.com na stołeczną drużynę nałożono trzy kary, które łącznie wynoszą 41 625 euro:

4 500 euro za niewłaściwe zachowanie drużyny

30 000 euro za użycie materiałów pirotechnicznych na trybunach

7125 euro za rzucanie przedmiotami

Wszystkie zarzuty dotyczą meczu Legia Warszawa - Hibernian FC z 28 sierpnia.

Jagiellonii Białystok zarzucono blokowanie przejść podczas meczu Jagiellonia - Silkeborg IF (14.08), za co otrzymała ona karę w wysokości 16 000 euro - informuje portal 90minut.pl.

Serwis dodaje też, że europejska federacja ostrzegła Lecha Poznań i trenera Nielsa Frederiksena za opóźnienie rozpoczęcia wyjazdowego meczu z Crveną Zvezdą (12.08).

