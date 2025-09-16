Powrót na stronę główną
Legia i Jagiellonia ukarane przez UEFA. To zaboli polskie kluby
Kilka dni temu okazało się, że UEFA wciąż nie ukarała Maccabi Hajfa za skandaliczny baner "Mordercy od 1939", który pojawił się na trybunach w meczu z Rakowem Częstochowa, choć w międzyczasie europejska federacja zdążyła nałożyć grzywnę na wicemistrzów Polski. Teraz UEFA ukarała... Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok, które będą musiały zapłacić łącznie blisko 60 000 euro. Znamy przyczynę.
/Mecz eliminacji Ligi Europy Legia - AEK Larnaka
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

"Zrobiliśmy swoje. Zaangażowaliśmy także organy państwowe, jak ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo sportu, nagłośniliśmy sprawę w mediach. Jednak nie mamy żadnej aktualizacji dotyczącej kary dla Maccabi. Jedynie my zostaliśmy ukarani" - informował w zeszłym tygodniu Raków Częstochowa. Na polski klub nałożono karę 40 000 dolarów za race oraz wywieszenie przez kibiców transparentu o treści "Izrael morduje, a świat milczy". Do tej pory nie pojawiły się żadne informacje o karze dla Maccabi Hajfa za oprawę kibiców z napisem "Mordercy od 1939" i fakt, że jeden z fanów bezcześcił polską flagę.

Legia i Jagiellonia ukarane. To nie spodobało się UEFA

Dzisiaj - we wtorek 16 września - pojawiły się za to kolejne wieści o karach dla polskich klubów. Tym razem padło na Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Jak informuje portal legionisci.com na stołeczną drużynę nałożono trzy kary, które łącznie wynoszą 41 625 euro: 

  • 4 500 euro za niewłaściwe zachowanie drużyny
  • 30 000 euro za użycie materiałów pirotechnicznych na trybunach
  • 7125 euro za rzucanie przedmiotami

Wszystkie zarzuty dotyczą meczu Legia Warszawa - Hibernian FC z 28 sierpnia.

Jagiellonii Białystok zarzucono blokowanie przejść podczas meczu Jagiellonia - Silkeborg IF (14.08), za co otrzymała ona karę w wysokości 16 000 euro - informuje portal 90minut.pl.

Serwis dodaje też, że europejska federacja ostrzegła Lecha Poznań i trenera Nielsa Frederiksena za opóźnienie rozpoczęcia wyjazdowego meczu z Crveną Zvezdą (12.08).

Wszyscy polscy pucharowicze zagrają w tym sezonie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zmagania w tych rozgrywkach rozpoczną się na początku października. Już teraz zapraszamy do śledzenia spotkań Ligi Konferencji w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

