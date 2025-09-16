Robert Lewandowski problemy zdrowotne ma już za sobą. Udowodnił to w dwóch poprzednich meczach. Zarówno przeciwko Finlandii, jak i w meczu z Valencią wpisał się na listę strzelców. W tym ostatnim uczynił to dwukrotnie, mimo że na murawie zameldował się dopiero w 68. minucie. Od początku sezonu w FC Barcelonie jest bowiem tylko zmiennikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

Mocny apel kibiców ws. Lewandowskiego. "Nie można zostawić tego demona"

37-latek pierwszy mecz LaLiga stracił z powodu urazu. Później zaś trener Hansi Flick pozwalał mu wchodzić z ławki na ostatnie minuty. Choć trudno w to uwierzyć, jak dotąd Lewandowski ani razu w tym sezonie nie rozpoczynał meczu w klubowych barwach od pierwszej minuty. Jego miejsce w ataku zajął Ferran Torres i z zadanie wywiązywał się względnie dobrze. Jego dorobek to dwa gole i asysta. Pojawia się więc dylemat, który z napastników powinien wyjść w podstawowym składzie na pierwszy mecz FC Barcelony w nowym sezonie Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle United. Głos w tej sprawie zabrali już kibice.

Jeden z fanów FC Barcelony o nicku Brian zamieścił na portalu X jednoznaczny apel. - Lewandowski musi wyjść w pierwszym składzie w meczu z Newcastle. Nie można zostawić tego demona na ławce rezerwowych w ważny europejski wieczór - napisał.

Kibice stoją za Lewandowskim. Tak podsumowali jego rywala. "Okropny"

Jego zdanie podzieliła spora część internautów. - Zwłaszcza po tym, jak słabo prezentował się Ferran. Miał dwie okazje strzeleckie w ostatnim meczu i je zmarnował. W poprzednim było podobnie - napisał jeden z nich. Narzekania na konkurenta Lewandowskiego było więcej. - Ferran Torres jest okropny. Po prostu nie potrafi dobrze wykończyć akcji, stojąc przed bramką. Nie potrafi strzelać. Dla napastnika jest to niedopuszczalne - zauważył kolejny.

Inni zaś skupili się na wyjątkowej roli naszego napastnika. - Kibice Barcelony zaczynają zdawać sobie sprawę, że to Lewandowski tym, dzięki któremu zdobywaliśmy tytuły w erze Xaviego i Flicka. Bez elitarnego strzelca nie da się zajść daleko w piłce nożnej - twierdził następny. - Jego wykończenie i doświadczenie naprawdę nam się przydadzą. Ten gol z niedzieli to była czysta klasa! - dodał jeszcze jeden. - Lewandowski jest obecnie najlepszym napastnikiem na świecie - podsumował inny.

Mecz Newcastle United - FC Barcelona w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów planowany jest na czwartek 18 września na godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.