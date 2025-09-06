Latem 2022 roku Robert Lewandowski przeszedł do FC Barcelony z Bayernu Monachium za kwotę 45 mln euro. W przyszłym roku kończy się kontrakt Polaka z zespołem z Katalonii. Bardzo możliwy jest scenariusz, w którym klub pożegna się z jednym z najlepszych napastników w historii futbolu.

Sprawa jest jasna. Pesel ma ważne znaczenie

Nikt nie narzeka w Barcelonie na umiejętności strzeleckie Lewandowskiego. To był dla Barcelony bardzo ważny transfer w kontekście powrotu na szczyt w Hiszpanii. Do tego dochodzi też poprawa sytuacji w europejskich pucharach. "Lewy" już w pierwszym sezonie gry dla Blaugrany przywitał się z La Ligą tytułem króla strzelców.

We wszystkich rozgrywkach strzelił 33 gole, w kolejnym sezonie 26, a w poprzedniej kampanii nawiązywał chwilami do swoich najlepszych lat w Bayernie Monachium. Zdobył bowiem 42 bramki.

Jak podkreśla "Sport", peselu nie można oszukać. W sierpniu Lewandowski skończył 37 lat i na ten moment Barcelona nie chce przedłużać z nim kontraktu. Działacze widzą doskonale, że bez Polaka drużyna też potrafi radzić sobie w ataku. Potwierdził to już ubiegły sezon, kiedy Ferran Torres miewał dobre mecze. Teraz z kolei to Hiszpan jest podstawowym zawodnikiem Dumy Katalonii. Skorzystał m.in. na tym, że "Lewy" wszedł w nowy sezon z kontuzją.

Tak Barcelona chce rozwiązać sprawę

"Sport" jednocześnie przyznał, że nie można być w futbolu niczym pewnym i sytuacja związana z przyszłością Lewandowskiego może ulec zmianie. Jednak na ten moment dyrektor sportowy Barcelony Deco rozgląda się za potencjalnym nowym napastnikiem.

Patrząc na problemy finansowe Barcelony możliwy jest też scenariusz, w którym klub nie kupi żadnego napastnika, a jako "dziewiątka" nadal będzie występował Ferran Torres.

Obecnie dorobek Lewandowskiego w Barcelonie to 101 goli w 149 meczach. Polak dołożył do tego 24 asysty. Z Blaugraną wywalczył pięć trofeów.

