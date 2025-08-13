Znany piłkarz został przemytnikiem narkotyków. Zabawa się skończyła. Jest wyrok

W 2024 roku głośno zrobiło się o byłym piłkarzu m.in. NAC Breda, FC Twente, Wigan Athletic i Standardu Liege - Ronnym Stamie Został on aresztowany za kilka przestępstw, w tym przemytu dwóch ton kokainy. Zdobywca Pucharu Anglii został nazwany przez prokuratora "ważną postacią w świecie narkotyków".

Były piłkarz skazany za przemyt narkotyków

Były piłkarz przyznał się do udziału w przemycie dwudziestu kilogramów kokainy z Brazylii do Frankfurtu w 2020 roku. "W porównaniu z innymi jestem na samym dole drabiny" - mówił. Teraz holenderski ESPN informuje, iż sąd w Bredzie skazał 41-latka na siedem lat więzienia. Oskarżony nie był obecny na ogłoszeniu wyroku.

Dziennikarze przypominają, że były piłkarz nie został skazany za wszystkie zarzucane mu czyny. Został uniewinniony m.in. od zarzutu posiadania 600 kilogramów kokainy. "Sąd także uznał, że dowody na udział S. w przemycie 893 kilogramów kokainy przechwyconej przez władze Ameryki Południowej są niewystarczające" - czytamy.

Prokuratura domagała się 13. lat więzienia, co oskarżony nazywał "absurdalnie wysokim" żądaniem. "Czy to naprawdę prawda, że ja i moje dzieci musimy przez to przechodzić tylko dlatego, że akurat dobrze gram w piłkę nożną? Winę mogę ponosić tylko ja, ale proszę, by ukarać mnie tylko za to, co zrobiłem" - przypomina serwis jego słowa z jednej z rozpraw.

Brat piłkarza również został skazany

Jego brat również został skazany. Dostał on trzy i pół roku więzienia. "Nadal jest zbiegiem i prawdopodobnie przebywa w Dubaju. Wcześniej został skazany na 4,5 roku więzienia za podobne przestępstwa" - informuje nltimes.nl. "Oprócz kar więzienia, które Ronnie i Rudi muszą odbyć, muszą również zwrócić państwu ponad trzy miliony euro z dochodów z przestępstwa i zostali ukarani grzywną w wysokości 30 000 euro" - czytamy.

Po ogłoszeniu wyroku sędzia prowadzący powiedział: "Ronnie i w mniejszym stopniu jego brat byli ogniwami w światowym handlu twardymi narkotykami" - piszą dziennikarze "NL Times".

Ronnie Stam został aresztowany 10 czerwca 2024 roku i od tamtej pory przebywa w areszcie. Zdaniem sędziego były piłkarz złożył niewiele wyjaśnień, bo był zajęty tym, jak to wpłynie na karierę jego syna oraz biznes. "Powinien był rozważyć to wcześniej i podjąć inne decyzje" - podkreślił.

41-latek zakończył karierę w 2016 roku. Buty na kołku zawiesił w NAC Breda. W czasie kariery sięgnął z FC Twente po mistrzostwo Holandii w 2010 roku oraz sięgnął po Puchar Anglii z Wigan, ale nie zagrał w meczu finałowym.