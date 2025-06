Wielki powrót do Polski. Z giganta do beniaminka Ekstraklasy

Przypomnijmy, że płocczanie w kolejnym sezonie Ekstraklasy będą beniaminkiem. Prawo do gry wśród najlepszych polskich klubów zyskali poprzez zajęcie trzeciego miejsca w tabeli Betclic 1. Ligi i udany występ w barażach. Tam w pierwszym spotkaniu pokonali 2:1 Polonię Warszawa, a w finale wygrali 2:0 z Miedzią Legnica.

Wisła wzmacnia się w gabinetach. Powrót do Polski

Nie ulega wątpliwości, że pomimo sukcesu kadra drużyny musi zostać wzmocniona. Wisła najwyraźniej doszła jednak do wniosku, że najpierw musi pozyskać człowieka, który będzie odpowiedzialny za potencjalne transfery. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, taką osobą ma zostać Radosław Kucharski.

44-latek już ma za sobą bogatą karierę w gabinetach. Przez lata pracował w warszawskiej Legii, gdzie z czasem doszedł do stanowiska szefa działu skautów. Z tą posadą pożegnał się w maju 2016 roku, jednak już pół roku później na jego zatrudnienie zdecydował się sam Manchester United, w którym Kucharski pełnił rolę skauta.

Jego współpraca z "Czerwonymi Diabłami" nie trwała jednak długo. Po sześciu miesiącach od jej rozpoczęcia powrócił do Legii. Tym razem na jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w klubie, gdyż objął posadę dyrektora sportowego. Stamtąd po czterech latach trafił do Grecji, a dokładnie do AEK-u Ateny, czyli jednego z największych klubów w kraju, który uczynił go dyrektorem technicznym. Z pobytu tam Kucharski z pewnością miło będzie wspominał sezon 2022/2023, w którym zespołowi udało się wywalczyć zarówno mistrzostwo jak i Puchar Grecji.

Według portalu Transfermarkt umowa Kucharskiego z AEK-iem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.