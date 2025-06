Fabrizio Romano ogłasza. Słynny klub chce Oyedele!

Oyedele to wychowanek Manchesteru United. Jako nastolatek miał okazję uczestniczyć w treningach z gwiazdami pokroju Bruno Fernandesa czy Marcusa Rashforda, ale ostatecznie nie doczekał się debiutu w seniorskiej drużynie "Czerwonych Diabłów". Tym samym udał się na serię wypożyczeń do niższych lig brytyjskich, aż w końcu swoje miejsce na ziemi odnalazł w Warszawie. To jako zawodnik Legii pokazał się ze świetnej strony w Lidze Konferencji czy zadebiutował w seniorskiej kadrze Polski.

Maxi Oyedele i jego transfer. Gdzie trafi 20-letni piłkarz Legii Warszawa?

Z informacji Romano wynika, że Oyedele może trafić do Olympique Lyon. A więc wielokrotnego mistrza Francji, który w poprzednim sezonie zajął 6. miejsce w krajowych rozgrywkach. Zawodnikami tego klubu są obecnie Alexandre Lacazette, Thiago Almada czy Corentin Tolisso, a do niedawna był nim Rayan Cherki, który w tym tygodniu oficjalnie został graczem Manchesteru City.

Choć Oyedele nie zawsze trzyma równą formę i wykazuje tendencję do "przechodzenia" obok meczów, to nie da się odmówić mu wielkiego potencjału. Ten sprawia, że jego usługami interesują się kluby o znacznie większych budżetach oraz możliwościach sportowych niż Legia Warszawa. Jeszcze niedawno wydawało się, że 20-latek trafi do Szachtaru Donieck, ale tę informację zdementował Darijo Srna, dyrektor sportowy klubu. Nie musieliśmy jednak długo czekać na kolejne medialne rewelacje.

7 czerwca Fabrizio Romano, najbardziej znany "transferowy insider" w świecie piłki nożnej, podał w kontekście Oyedele takie kluby: Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen oraz PSV. Dzisiaj natomiast na antenie Meczyków Włoch wypowiedział się na temat piłkarza Legii raz jeszcze.

Oyedele w barwach Legii Warszawa rozegrał dotychczas 24 mecze. W poprzednim sezonie zdobył z nią swoje pierwsze seniorskie trofeum - Puchar Polski.