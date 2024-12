Lechia Gdańsk bez licencji na grę w Ekstraklasie! Miarka się przebrała

Lechia Gdańsk i Kotwica Kołobrzeg w ostatnich miesiącach stały się symbolem najgorszych patologii polskiego futbolu. W Gdańsku doprowadziły one do 17. miejsca w ekstraklasie po rundzie jesiennej. W Kołobrzegu wyniki początkowo nie były najgorsze, ale obecnie klub zajmuje 15. miejsce w I lidze.

PZPN zawiesza licencje. Jest oficjalny komunikat

I choć w przeszłości PZPN wielokrotnie udowadniał, że przepisy licencyjne można naginać do woli, to w końcu nawet tam muszą mieć dość tego, co się wyprawia w obu klubach. W piątek po południu federacja ogłosiła, że licencje Lechii oraz Kotwicy na sezon 2024/25 zostają zawieszone.

"Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN po analizie nadesłanych w ramach rozszerzonego nadzoru finansowego dokumentów, stwierdziła, że kluby Lechia Gdańsk oraz Kotwica Kołobrzeg nie wywiązują się z nałożonych w ramach tego nadzoru obowiązków" - czytamy w komunikacie.

"W związku z powyższym Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła:

• Zawiesić wyżej wymienionym klubom licencję na rozgrywki w sezonie 2024/2025; Nałożyć na powyższe kluby zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem rejestracji wszystkich nowych zawodników" - dodano w komunikacie.

To nie pierwsze problemy licencyjne obu klubów. Lechia i Kotwica początkowo nie otrzymały licencji na grę w ekstraklasie i I lidze. Udało się to dopiero po odwołaniach, ale oba kluby otrzymały też nadzór finansowy. Objęte nim zespoły mają obowiązek w pełni współpracować z Komisją Licencyjną m.in. poprzez dostarczanie dokumentacji finansowej.

Co oznacza zawieszenie licencji? Przepisy PZPN są pod tym względem dość jasne. Dwa pierwsze paragrafy artykułu 22. regulaminu dyscyplinarnego PZPN brzmią:

"- Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.

- Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie".

Pozostaje jedynie pytanie, czy zostanie ono utrzymane w mocy aż do startu rundy wiosennej.

Lechia i Kotwica mają pięć dni na odwołanie się od tej decyzji.