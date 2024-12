La Liga "świętuje". "Barcelona w rozpaczliwej sytuacji"

Dani Olmo trafił do FC Barcelony latem 2024 roku. Był to jeden z największych transferów klubu w ostatnich latach, ponieważ zapłacono aż 55 mln euro. I już na początku pojawiły się problemy z rejestracją zawodnika. Katalończycy skorzystali z tzw. transferu medycznego i pomocnik został zarejestrowany w La Liga w miejsce kontuzjowanego Andreasa Christensena.

Ale Duńczyk wkrótce wróci do gry, co oznacza, że zimą Barcelona na taki ruch zdecydować się już nie może. W związku z tym podjęła radykalne kroki. W poniedziałek działacze udali się do sądu i złożyli pozew przeciwko La Liga o zastosowanie tzw. środka zapobiegawczego. Tak w przeszłości zarejestrowali chociażby Gaviego. Tym razem jednak organ nie wydał korzystnego dla nich wyroku.

La Liga pieje z zachwytu nad decyzją sądu ws. Olmo

Wniosek Barcelony o nakaz rejestracji Olmo został odrzucony na podstawie przedświątecznej rozprawy. W jej trakcie własne stanowisko przedstawiali prawnicy ligi i Barcelony. Katalończycy wierzyli w zwycięstwo, ale się przeliczyli. Tym razem Javier Tebas i spółka zagrali im na nosie.

I właśnie o tym trąbią praktycznie wszystkie media w Hiszpanii. "Trzymaj się Barcelono" - brzmi tytuł jednego z artykułów "Marki". Dziennikarze przytoczyli też orzeczenie La Liga, która jest dumna z uchwały podjętej przez sąd. "Panuje tam zadowolenie" - czytamy na wstępie.

"Celem zezwolenia na nadmierne wydatki jest to, aby przedłużająca się nieobecność danego zawodnika nie osłabiła drużyny, ale celem nie jest to, by długoterminowa absencja pozwalała rejestrować piłkarzy, którzy wraz ze swoim wynagrodzeniem przekroczą limit. A tak właśnie zamierza postąpić Barcelona" - to fragment cytowanego oświadczenia La Liga, które przytoczyli dziennikarze.

O przegranej sprawie Barcelony i zadowoleniu władz ligi hiszpańskiej pisze też redakcja "AS". Zresztą również cytuje oświadczenie La Liga, w którym Tebas i spółka wprost piszą, że "świętują" wyrok sądu i to, że równość reguł konkurencji nie została zaburzona. "Barcelona znalazła się w rozpaczliwej sytuacji. Ta może doprowadzić do jednego z najbardziej absurdalnych wydarzeń w historii klubu. Mogą stracić zawodnika. (...) Bomba w Barcelonie" - ocenili dziennikarze.

O "świętowaniu" La Liga pisze też kataloński "Sport". "Organ wydał oświadczenie, w którym gratuluje sobie decyzji Sądu Handlowego nr 10 w Barcelonie. Na mocy decyzji odrzucono bowiem zapobiegawczą rejestrację Daniego Olmo do 30 czerwca 2025 roku" - podkreślili dziennikarze.

W kolejnym artykule dokładniej przeanalizowali sytuację Olmo. Wszystko przez fakt, że może zabraknąć go nie tylko w meczach La Liga od 2025 roku, ale i w pozostałych rozgrywkach. Jego licencja federacyjna wygasa 31 grudnia, co oznacza, że brak jej odnowienia będzie skutkował absencją zawodnika w Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii, a także Lidze Mistrzów.

Barcelona szuka kolejnej deski ratunku ws. Olmo

Dziennikarze niemal wszystkich redakcji, w tym i "Mundo Deportivo" przekonują jednak, że Barcelona nie ma zamiaru się poddać i pozwała już ligę także w sądzie pierwszej instancji. Rozprawa odbędzie się 30 grudnia. Tam Katalończycy zamierzają zastosować jeden argument, który ich zdaniem, może okazać się kluczowy.

"Klub twierdzi, że zasady rejestracji są nieważne, ponieważ reguluje je Komisja Delegowana La Ligi, którą Barcelona uważa za niekompetentną. Kiedy Marc-Andre Ter Stegen wypadł z gry, organ przekazał zespołowi, że 80 procent pensji Niemca może przeznaczyć na dostosowanie sytuacji płacowej ekipy. W tym czasie ściągnięto Wojciecha Szczęsnego, by pokryć stratę bramkarza niższą pensją. Tylko że teraz La Liga nie pozwala, aby pozostała część kontraktu Ter Stegena została wykorzystana na rejestrację Olmo" - czytamy.

O tym, jak rozstrzygnie się ta sprawa, przekonamy się wkrótce. Jeśli nie uda się zarejestrować Olmo do 31 grudnia, to już od 1 stycznia będzie mógł szukać nowego klubu. Umożliwia mu to klauzula w kontrakcie.