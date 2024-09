Koszmar byłego reprezentanta Polski. Źle to wyglądało i jeszcze drużyna przegrała

Twierdza Łódź stoi i wciąż ma się dobrze! Widzew Łódź pokonał na własnym boisku Piasta Gliwice 1:0 w ramach 9. kolejki Ekstraklasy. Zespół Daniela Myśliwca pozostał tym samym niepokonany w meczach domowych. Gliwiczanie z kolei mogą mówić o podwójnym nieszczęściu. Nie dość, że wracają do domu z niczym, to jeszcze poważnie wyglądającego urazu i to bez kontaktu z rywalem nabawił się podstawowy skrzydłowy Damian Kądzior.

