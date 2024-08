Co za wieści ws. Mbappe! To się stanie już jutro w Warszawie!

Kylian Mbappe nareszcie spełnił swoje marzenie i stał się piłkarzem Realu Madryt. Po siedmiu latach spędzonych w PSG nie przedłużył kontraktu i od lipca oficjalnie dołączył do zespołu Carlo Ancelottiego. Choć formalnie w klubie jest już niemal półtora miesiąca, to wciąż nie zaliczył w nim ani jednego spotkania. To ma się zmienić w najbliższą środę. I tu pojawia się polski akcent, bo debiut ma nastąpić na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Mbappe leci do Polski. Debiut w Realu na Stadionie Narodowym?

To właśnie na nim rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Europy. Jak co roku o trofeum rywalizują triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. 14 sierpnia naprzeciw sobie staną więc drużyny Realu Madryt i Atalanty Bergamo. W poniedziałek Real podał w mediach społecznościowych kadrę, jaka wybierze się do stolicy Polski.

W gronie 24 nazwisk nie zabrakło oczywiście Kyliana Mbappe. Oprócz niego na liście możemy znaleźć inny nowy nabytek - 18-letniego Endricka czy wracającego po kontuzji Davida Alabę. Sama obecność w tym gronie nie gwarantuje jeszcze Francuzowi, że zadebiutuje, tym bardziej że ma pewne zaległości treningowe. Zaraz po uroczystej prezentacji udał się na wakacje, opuścił towarzyskie tournée w Stanach Zjednoczonych, a do drużyny dołączył dopiero w zeszłą środę.

Kadra Realu na mecz z Atalantą o Superpuchar Europy:

Bramkarze: Thibaut Coutrois, Fran Gonzalez, Andrij Łunin

Thibaut Coutrois, Fran Gonzalez, Andrij Łunin Obrońcy: David Alaba, Dani Carvajal, Fran Garcia, Ferland Mendy, Eder Militao, Jacobo Ramon, Antonio Ruediger, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez

David Alaba, Dani Carvajal, Fran Garcia, Ferland Mendy, Eder Militao, Jacobo Ramon, Antonio Ruediger, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez Pomocnicy: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Arda Guler, Luka Modrić, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Arda Guler, Luka Modrić, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde Napastnicy: Brahim Diaz, Endrick, Kylian Mbappe, Rodrygo, Vinicius Junior

Jest decyzja ws. debiutu Mbappe. Dziennikarz ujawnia. Doskonała wiadomość

To jednak nie ma stanowić większego problemu. Jak poinformował dziennikarz "El Chiringuito" Edu Aguirre, Mbappe ma wybiec w tym meczu od pierwszej minuty. Jak zapewniał, 25-latek czuje się bardzo dobrze, a decyzja w tej sprawie jest prawie pewna. Kibiców w Polsce czeka zatem niesamowite wydarzenie. Jako pierwsi zobaczą Mbappe w nowych barwach na boisku i to już od początku meczu.

Z obecności Mbappe cieszy się także trener Realu Carlo Ancelotti. - Przede wszystkim wniesie swoją jakość, a także spokój, dobrą postawę i poświęcenie. Będzie musiał dostosować się do tej drużyny tak, jak wszyscy musieli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest z nami, ponieważ ma wspaniałe cechy i jestem pewien, biorąc pod uwagę jego osobowość, że szybko się dostosuje. Wszyscy w Realu Madryt są bardzo zadowoleni, że tu jest: kibice, klub, koledzy z drużyny, trener. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi - mówił przed Superpucharem Europy, cytowany przez Goal.com.