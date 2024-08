Rywalka Szeremety pokazała prawdę o Polsce. "Lewica zachowała się nie lepiej"

Sprawa Imane Khelif i Lin Yu-Ting rozpaliła kibiców podczas igrzysk olimpijskich. Obu zawodniczkom zarzucono, że tak naprawdę nie są kobietami. Tak miały wykazać testy przeprowadzone podczas mistrzostw świata w boksie. Wiarygodność tych testów została zdyskredytowana przez media w czasie igrzysk. Jednak MKOl nie przeprowadził własnych, by wykazać, jak to jest naprawdę.

MKOl już dawno zarzucił testy płci

Testy płci, które wcześniej przeprowadzano wśród zawodniczek, zostały zarzucone w 2012 r. Uznano je za nie do końca precyzyjne. Od tej pory skupiono się na pomiarze przede wszystkim poziomu testosteronu. To on decydował, czy zawodniczka może rywalizować z kobietami, czy nie.

Każda federacja sama ustala, jaki poziom testosteronu może mieć uczestniczka rywalizacji. W biegach od 400 do 1500 m w lekkoatletyce jest to np. 5 nanomoli na litr. Tę wielkość zredukowano z 10 nanomoli na litr, która obowiązywała wcześniej. Zawodniczki, które mają wyższy poziom, muszą przejść kurację na obniżenie testosteronu. Ta procedura, która uważana jest przez lekarzy za szkodliwą dla organizmu, została zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wniosek słynnej złotej medalistki olimpijskiej Caster Semenyi. Wyrok zapadł 11 lipca ubiegłego roku. ETPC uznał, że nakaz obniżania naturalnego poziomu testosteronu we krwi, to dyskryminacja i przyznał Semenyi 60 tys. euro odszkodowania. Mimo wyroku lekkoatletyczna federacja World Athletics nie zmieniła jeszcze swoich przepisów.

Jeśli chodzi o boks, to w zawodach olimpijskich poziom testosteronu u zawodniczek w ogóle nie miał znaczenia. Zresztą federacja International Boxing Association, która zawiaduje boksem amatorskim, dopuszczała obie zawodniczki do swoich zawodów. Imane Khelif była wicemistrzynią świata w 2022 roku, a Lin Yu-Ting mistrzynią świata w latach 2018 i 2022. Kontrowersje wybuchły dopiero na ostatnich mistrzostwach świata w New Delhi w 2023 r.

Oto prawda o Polsce. Kwestie bokserek i tradycyjna naparzanka między lewicą i prawicą

Jednak to nie International Boxing Association organizował eliminacje do turnieju olimpijskiego. Federacja jest w konflikcie z MKOl po tym, jak nie chciała wykluczyć ze swoich zawodów przedolimpijskich bokserów z Rosji i Białorusi. IBA rządzi człowiek Kremla, Umar Kremlow. Eliminacje do igrzysk przeprowadził sam MKOl przez wyznaczoną przez siebie komisję. Dzięki temu Imane Khelif i Lin Yu-Ting mogły wziąć udział w turnieju w Paryżu.

Niemniej jednak ziarno zasiane przez Kremlowa zakiełkowało na igrzyskach. I zakończyło się tradycyjną naparzanką między prawicą i lewicą, czego przykład mieliśmy też w Polsce - głównie z uwagi na fakt, że rywalką Lin Yu-Ting była w finale Polka Julia Szeremeta. Ale polska prawica może się wydzierać, że lewacka ideologia triumfuje na igrzyskach i może obrażać Tajwankę, że wygląda jak facet - i tak niczego to nie zmieni. Lin Yu-Ting zdobyła złoty medal uczciwie, bo według przepisów obowiązujących w boksie jest kobietą. I nawet jakby dla strollowania polskiej prawicy zaczęła przyjmować teraz końskie dawki testosteronu i zapuściła wąsy i brodę, to i tak nie będzie miało to żadnego znaczenia.

Lewica: To jest spisek Putina

Ale lewica podczas tego sporu zachowała się nie lepiej. Ona też odprawiała swoje stare zaklęcia, wmawiając rywalom zaburzenie psychiczne, czyli różnego rodzaju fobie i redukując problem do kwestii teorii spiskowej. To Putin wywołał całą aferę, żeby znowu podzielić Zachód.

Tyle tylko, że z całego tego zamieszania już wiem, jakiego sportu kobiet chce prawica, a zupełnie nie wiemy, jakiego chce lewica. A to przecież ona ma dużo większy wpływ na instytucje kształtujące otaczającą nas rzeczywistość. Prawica chce ostrych i czytelnych testów płci. A lewica? Czy sport kobiecy ma być szeroko otwarty dla osób transpłciowych, czy nie? Czy poziom testosteronu ma być redukowany, czy nie? Czy DSD (disorders of sex development, czyli zaburzenia zróżnicowania płci) należy traktować jak wrodzony talent do sportu jak u jamajskich sprinterów, czy też jako niesprawiedliwą przewagę wobec kobiet bez DSD? Od odpowiedzi na te pytania zależy przyszłość sportu kobiecego.

Tymczasem sport wyczynowy z samej swojej natury jest ekskluzywny i wykluczający. Motto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego citius, altius, fortius czyli szybciej, wyżej, silniej nie ma dodatkowego rozwinięcia: w swojej kategorii. Z naszego punktu widzenia starożytne igrzyska olimpijskie były nie tylko dyskryminujące, ale i ksenofobiczne. Z udziału wykluczone były nie tylko kobiety, ale i wszystkie inne narody poza Grekami.

Szef MKOl nie ma pewności, kto jest kobietą, a kto nie

Dopiero w XX wieku doszliśmy do wniosku, że sport powinien być też inkluzywny. Dlatego do rywalizacji dopuszczono kobiety. A w różnych sportach, w których rozmiar zawodnika miał znaczenie, wprowadzono kategorie wagowe. W koszykówce czy siatkówce postanowiono też walczyć z dyskryminacją ze względu na wzrost. Aby pod koszem nie królowały tylko dryblasy od 2,10 m wzwyż, wprowadzono pole trzech sekund i zaczęto premiować rzuty z dystansu. W siatkówce wprowadzono zaś pozycję libero, aby i niscy zawodnicy mogli czerpać przyjemność z tego sportu.

I o ile nie ma wątpliwości, że w kategorii wagowej do 69 kg zawodnik, który waży 69,01 kg, nie weźmie udziału i zostanie zdyskwalifikowany, o tyle, jeśli chodzi o kategorię kobiety, to już nie ma takiej ostrej zasady. Co więcej, sam przewodniczący MKOl Thomas Bach twierdzi, że właściwie nie ma możliwości ostrego osądzenia, kto jest kobietą według kryteriów naukowych. - Jeśli ktoś przedstawi nam naukowo solidny system identyfikacji mężczyzn i kobiet, jesteśmy pierwszymi, którzy to wprowadzą – powiedział Bach cytowany przez agencję AP. - Nie podoba nam się ta niepewność. Natomiast nie jest możliwe, aby ktoś powiedział "to nie jest kobieta" tylko na kogoś patrząc lub padł ofiarą zniesławiającej kampanii prowadzonej przez niewiarygodną organizację o wysoce politycznych interesach.

I o ile nie sposób się nie zgodzić z drugą częścią wypowiedzi Bacha o kwestionowaniu kobiecości dwóch bokserek, o tyle pierwsza część jego wypowiedzi jest dość kuriozalna. Oczywiście, że naukowcy mogą się spierać o granicę między uznaniem kogoś za kobietę czy mężczyznę. Tak samo kiedyś spierali się, czy kobiety mogą uprawiać wyczynowy sport, skoro nie pozostaje on obojętny na ich zdrowie i płodność. Dopiero po latach MKOl uznał, że pozwoli, by kobiety "niszczyły" swoje zdrowie wyczynowym sportem w tym samym stopniu jak robili to wcześniej mężczyźni.

MKOl nie może umywać rąk od kluczowej kwestii w sporcie

Tak samo i teraz przez MKOl stoi kwestia, w której komitet nie może umywać rąk jak Bach. To właśnie do tej największej na świecie organizacji sportowej należy uznanie, kto może rywalizować w kategorii "kobiety", a kto nie. Bo tu nie chodzi o to, kto jest kobietą, a kto nie. Jeśli uznamy, że płeć jest konstruktem społecznym, to każda osoba może sobie swoją płeć dowolnie kształtować. I nie jest rolą MKOl, aby w to wnikać. Rolą tej organizacji jest utrzymanie integralności kategorii "kobiety" w ramach sportu. Do tej organizacji należy sprecyzowanie, czy kryterium ma być sama deklaracja zawodniczki, czy kryterium ma być wpis w paszporcie, czy też jakiegoś rodzaju testy płci. I jeszcze raz: nie chodzi tu o kwestionowanie kobiecości tej, czy innej osoby, chodzi o jasną definicję, którą stosujemy na małym skrawku rzeczywistości, jaką jest sport wyczynowy kobiet.

A sport szczególnie ten olimpijski potrzebuje takich kryteriów. Zdobywanie medali jest związane z prestiżem, pieniędzmi i sławą. Łatwo wybrać drogę na skróty. I choć kwestie transpłciowości czy zaburzeń rozwoju płci dotyczą nikłego procenta populacji, to w sporcie wyczynowym w zależności od wprowadzonych przepisów osoby transpłciowe lub te z DSD mogą mieć wkrótce ogromną nadreprezentację z uwagi na swoje predyspozycje fizyczne. Popatrzmy choćby na koszykówkę. Wśród amerykańskich mężczyzn osoby powyżej 1,98 m wzrostu to tylko 1 procent populacji. Jednak w NBA oni stanowią większość i to pomimo wprowadzenia pola trzech sekund i rzutów za trzy punkty, które ich "dyskryminują".

W niektórych instytucjach, aby osoby transpłciowe i nieheteronormatywne nie czuły się niekomfortowo, zrezygnowano z używania słów kobieta i mężczyzna czy też mąż i żona. Może więc MKOl też powinien pójść tą drogą i wprowadzić kategorię "open" i tę drugą - z ograniczeniami.