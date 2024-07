"Moją najgorszą decyzją w karierze był powrót do Polski. Lepiej było zostać"

Michał Janota przez lata uchodził za ogromny talent polskiej piłki i zawodnika, który ma predyspozycję na międzynarodową karierę. Ofensywny pomocnik był bardzo szybki, znakomicie dryblował i jego gra cieszyła oko. Nie przełożyło się to jednak na grę dla rozpoznawalnych klubów. Piłkarz uważa, że mogła wpłynąć na to jedna decyzja.

Michał Janota żałuje powrotu do Polski. "Najgorsza decyzja"

Janota zaledwie jako 16-latek wyjechał grać w młodzieżowych zespołach Feyenoordu Rotterdam, ale dla pierwszej drużyny rozegrał tylko 10 meczów. Później grał także w Excelsiorze i Go Ahead Eagles, a z ostatniego z klubów przyjechał ponownie do Polski. Po latach żałuje, że podjął właśnie taką decyzję.

- Moją najgorszą decyzją w karierze był powrót do Polski - przyznał Janota w programie "Czas Decyzji" na kanale Meczyki. - Uważam, że mogłem zostać w Holandii. Byłem w pierwszej lidze, ale pracowałem z takimi ludźmi jak Marc Overmars. Lepiej było siedzieć w Holandii, nawet na niższym poziomie - dodał 33-latek.

- Najlepsza decyzja to współpraca to trenerem Zbigniewem Smółką. Namawiał mnie trzy miesiące i pamiętam, że mówiłem do żony: "daje sobie ostatni rok, jak nie wyjdzie, to kończymy zabawę". Myślę, że to obudziło moją pasję do piłki - podsumował Janota, który ze Smółką pracował w Arce Gdynia.

W 2012 roku Janota zamienił Go Ahead Eagles na Koronę Kielce. Później reprezentował jeszcze Pogoń Szczecin, Górnika Zabrze, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Mielec i Arkę Gdynia. W żadnym z tych klubów nie zagrał nawet 100 meczów. Łącznie w ekstraklasie zagrał 128 gier, zdobył 16 bramek i zaliczył 18 asyst. Nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski.

Po grze w ekstraklasie i w I lidze Janota przeniósł się do saudyjskiego Al-Fateh, a później australijskiego Central Coast. Ostatni sezon spędził w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec, z którym spadł z ligi po rozegraniu 24 meczów z jednym golem i jedną asystą. Obecnie 33-latek pozostaje bez klubu po wygaśnięciu umowy i nie wiadomo, gdzie i czy w ogóle będzie kontynuował piłkarską karierę.